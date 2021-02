CASTILLA LA MANCHA.-La Filmoteca de Albacete reanuda sus proyecciones con películas que serán protagonistas en los Premios Goya

La Filmoteca Municipal de Albacete reanudará sus proyecciones desde este fin de semana con la proyección de películas que serán protagonistas en la próxima edición de los Premios Goya.

La concejal de Cultura, Teresa García Arce, ha presentado la programación cultural de este mes de marzo, que se reanuda una vez que la situación sanitaria ha evolucionado favorablemente y se han levantado ciertas medidas restrictivas.

"Después de dos meses con las pantallas en negro, la Cultura regresa y podemos volver a levantar el telón, confiemos en que ya sea para siempre, con las debidas precauciones", ha indicado la concejal, quien ha comparecido en rueda de prensa junto al director de la Filmoteca Municipal, Jesús López, para presentar la programación del Cine Capitol.

El director de la Filmoteca Municipal ha explicado que el cine español tendrá un notable peso en la programación de marzo, con especial dedicación a las películas que se postulan a los Premios Goya. "Es el cine español el que está ayudando a soportar esta dura crisis, pues ante la ausencia de otros estrenos, está haciendo posible que las salas se mantengan vivas", ha argumentado Jesús López.

Las proyecciones arrancan este fin de semana, a las 18.00 y a las 20.00 horas, con 'No matarás', dirigida por David Victori y con tres nominaciones a los Goya, incluido el de Mejor Actor para Mario Casas, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El resto de títulos elegidos en torno a los Goya son 'Las Niñas', con 9 nominaciones a los Goya, incluidos el de Mejor Película y Directora Novel, que podrá verse los días 4 y 5 de marzo; 'La boda de Rosa', última película de Icíar Bollaín, que se ha programado para los días 6 y 7 de marzo; 'My mexican Bretzel', nominada al Goya al Mejor Director Novel y Mejor Documental, que podrá verse el 10 de marzo y, por último, 'Sentimental', dirigida por Cesc Gay y protagonizada por Javier Cámara y Belén Cuesta, película que tiene cinco nominaciones a los Goya, incluyendo el de Mejor Director, y que podrá verse los días 13 y 14 de marzo.

Además de películas candidatas a los Goya, el Cine Capitol nos trae este mes de marzo dos películas de José Luis Cuerda, el 2 de marzo se exhibirá 'El túnel', adaptación de la novela de Ernesto Sábato, proyección que llega gracias a la copia facilitada por Televisión Española; y al día siguiente 'Mala Racha', película realizada por Cuerda en 1977, protagonizada por Sancho Gracia y Terele Pávez.

Por último, Jesús López ha subrayado el inicio de dos ciclos que tendrán carácter anual, por tener ambos entidad más que suficiente, como el que se dedicará a Sean Connery, que en este mes estará presente a través de una de sus primeras películas, 'Marnie, la ladrona', de Hitchcock. El otro ciclo se centrará en la figura de Luis García Berlanga a quien las 16 filmotecas españolas han decidido homenajear en este 2021. La Filmoteca de Albacete empezará con la proyección, el 3 de marzo, de 'Esa pareja feliz', película que Berlanga dirigió junto a Juan Antonio Bardem.

La programación de marzo se completa con dos películas extranjeras, 'Rifkin's Festival', última aventura cinematográfica de Woody Allen, y la argelina 'Papicha, sueños de libertad', que fue Premio César a la Mejor Ópera Prima, que se exhibirá el 17 de marzo.

CINE EN FAMILIA Y PARA COLEGIOS

Al margen de la programación habitual, desde la Filmoteca Municipal se han lanzado dos iniciativas ideadas para el público familiar y escolar. Así, habrá sesiones matinales y vespertinas durante los meses de marzo, abril y mayo, de películas como 'Pinocho', 'La famosa invasión de los osos en Sicilia', 'Trolls 2', 'Las brujas' y 'Padre no hay más que uno 2'.

Además, a los centros educativos se les ofrecerá la posibilidad de visitar la Filmoteca Municipal en grupos de hasta 25 alumnos, una sola aula por visita, para darles a conocer el archivo fílmico y adentrarles en el mundo del cine, "queremos que los niños y jóvenes puedan tocar una película, experimentar el cine tangible, saber que el cine mudo y en blanco y negro existió y existe, que el cine es un arte", ha argumentado el director de la Filmoteca Municipal.

MÚSICA, TEATRO Y HUMOR

Por otro lado, la concejala de Cultura ha explicado que en el resto de escenarios culturales se irá retomando la actividad paulatinamente. Así, en el Auditorio Municipal habrá un concierto, el 19 de marzo, a cargo de 'Vermú', banda de La Roda que alterna sonidos folclóricos arrancados a panderos y castañuelas, con guitarras eléctricas.

Los días 20 y 21 de marzo, se han programado en este escenario dos de los espectáculos del Festival de Humor Gachas Comedy y para despedir el mes de marzo, mes de la mujer, y con motivo del Día Mundial del Teatro, se representará 'Por ellas, un homenaje a las mujeres olvidadas', montaje teatral escrito y dirigido por JuanMaCifuentes, que llegará a escena el 27 de marzo.