CASTILLA Y LEÓN.-El Liceo de Salamanca acogerá este domingo el espectáculo de circo 'Yolo' de la compañía Lucas Escobedo

El Teatro Liceo de Salamanca acogerá este domingo a las 18.00 horas un espectáculo dirigido a todos los públicos, 'Yolo (You Only Live Once- Solo se vive una vez)', "un canto a la vida a través del circo, un grito de lucha que nace de lo más profundo de uno mismo para llenar el escenario y el patio de butacas de ilusión".

Así lo ha señalado el Ayuntamiento de la ciudad por ser una obra familiar incluida dentro de la programación cultural de la fundación municipal, para la que están a la venta las entradas al precio de diez euros en la página web www.ciudaddecultura.org.

'Yolo' ofrecerá a los espectadores una propuesta que obtuvo el Premio Feten 2019 al mejor espectáculo de gran formato y en la que, "mediante diferentes disciplinas, como son las acrobacias, los malabares, las técnicas aéreas o el humor", la compañía Lucas Escobedo presentará "diferentes situaciones aparentemente imposibles en un espectáculo con música en directo".