Carlos Mata presenta en Madrid "Desnudo con sombrero"

Treinta años después de haber protagonizado uno de los booms televisivos más sonados de la historia en España, Carlos Mata llega a Madrid para presentar su espectáculo "Desnudo con sombrero". Un show en el que promete mucho humor y canciones, y donde explicará, con dibujos animados y de manera muy graciosa, cómo se crea un "culebrón" clásico. El público podrá verlo interactuar con personajes en pantalla, hacerle preguntas de forma anónima y sin censura y escuchar historias de su vida hasta ahora desconocidas. Un espectáculo al que el intérprete califica como "un acto de gratitud y amor hacia el público".

"Desnudo con sombrero" es un homenaje a ese público al que tanto le debo. Quienes realmente me conocen saben que, ni en mis momentos más “exitosos” (palabra engañosa) y en muchos países, jamás me creí el cuento del estrellato o la celebridad. Jamás entendí la arrogancia de ningún artista célebre, por mucho talento que tuviese ese artista. La fama y el dinero nunca fueron mi objetivo, aunque se agradecen. Siempre quise mostrarme como realmente soy y me siento uno más dentro de la multitud habitante de este loco planeta. Confieso que por la necesidad de ser aceptado, y ojalá querido, por lo que uno realmente es, incluyendo las impurezas.

Siempre disfruté del anonimato y de comerme un pincho de tortilla, una caña o unos churros con chocolate caliente con alguna vieja amiga o con un taxista. Y muchas veces la fama excesiva no me permitía gozar del privilegio del anonimato. Esto no quiere decir que no agradezca todo ese gran afecto recibido, y no sé si tan merecido. Volver a mi querida España, es siempre un placer muy especial, con todas las variables y matices posibles. Por eso, siempre que puedo, vuelvo y lo seguiré haciendo hasta “mi último suspiro”. Y lo hago, por el puro disfrute de estar en esta amable tierra de mis ancestros, a la que quiero tanto.

La España de Machado y Serrat, de Lorca y el “cante jondo” de Camarón, de Miró y Sabina, del cordero, el buen vino y Pérez Reverte. Y de millones de etcéteras más. Y es que me gozo como un adolescente, tanto a su gente, como a su maravillosa historia y arquitectura. Su particular manera de concebir la vida, sus costumbres, fiestas y rituales cotidianos. Su pasión e intensidad en todo, me enamora.

Ahora, en este caso, volver como artista, como actor, autor, productor y músico con mi propio espectáculo “Desnudo con Sombrero”, y con una obra que escribí hace más de 10 años, que fue concebida originalmente por y para España. Así que esta vuelta es para mí, un tsunami de emociones y expectativas. No podría estar más ilusionado y feliz.”