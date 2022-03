La canción que ningún ser humano es capaz de interpretar

Para los que no estamos dotados con la virtud de producir sonidos melodiosos con nuestras cuerdas vocales, en román paladino que cantamos mal, muy mal, si alguien nos dice que no seríamos capaces de alcanzar las notas para interpretar la que está catalogada como la canción que ningún ser humano es capaz de entonar, al menos, no nos sentiríamos frustrados.

¿Pero qué sentimientos despertará tal afirmación en un cantante de ópera, en un tenor, en una soprano? No he tenido la oportunidad de hablar con ninguno del tema, pero me atrevo a afirmar -conociendo el grado de implicación y superación que los grades divos y divas para alcanzar las notas más altas, para conseguir lo más difícil, es decir "el do de pecho"-, que lo intentarían una y otra vez, una y otra vez, hasta si no es posible conseguir la perfección a la hora de interpretar dicha obra musical, al menos acercarse al máximo.

Como si de una novela policíaca se tratara, voy a mantener la tensión narrativa, un poquito más antes de descubrir quién es el asesino, en este caso, cuál es esa canción que todos quieren cantar y no pueden.

Sin lugar a dudas hay muchas piezas, sobre todo en el bel canto, con tonos desafiantes que son un reto para los cantantes. Un ejemplo es el aria 'Ah mes amis' de 'La fille du régiment' (La hija del regimiento), de Donizetti, una de las composiciones más difíciles de interpretar solo al alcance de los más privilegiados. ¿Dónde radica su dificultad? En que el intérprete se encuentra con 9 Do de pecho, una de las notas más agudas que alcanza la vibración de las cuerdas vocales de un tenor.

Luciano Pavarotti y nuestro gran tenor Alfredo Kraus son de los pocos tenores cuya interpretación del 'Ah mes amis' han pasado a la historia:

Si para Pavarotti su do de pecho como el Tonio de Donizetti en el Metropolitan Opera House de Nueva York en 1972, supuso su consagración, la interpretación de Alfredo Kraus del joven tirolés, que ha conseguido alistarse en el ejército lo que le va a permitir casarse con su amada, ya es todo un mito para el resto de tenores.

En cuanto a las voces femeninas, una de las composiciones más difíciles es sin duda 'Il dolce suono' de la ópera 'Lucia di Lammermoor' del prolífico y dramático compositor italiano Gaetano Donizetti, a la altura de las más excelsas divas como Maria Callas





¿Podrían la Callas, Pavarotti o Kraus interpretar 'Diva Dance'?

Ya tienen la solución a la X, resuelta la incógnita de cuál es la canción imposible de cantar por un ser humano, por hombre o mujer. Se trata de uno de los temas de la banda sonora de la película 'El Quinto Elemento', película francesa de ciencia ficción, estrenada en 1997, dirigida por Luc Besson, protagonizada por Bruce Willis, Mila Jovovich y Gary Oldman.

Besson eligió al compositor Èric Serra para la banda sonora. El francés se basó en el reggae, el hula -danza de las Islas Hawái-, en música argelina, y en la ópera. Y aquí, entra de nuevo en este relato, el compositor romántico Gaetano Donizetti y su 'Il dolce suono' del drama 'Lucía de Lammermoor' convertido en el tema "The Diva Dance" y su imposible interpretación

¿Qué hace que la canción sea imposible de interpretar por un humano? Las modificaciones que Serra llevó a cabo en la posproducción para que el sonido fuera propio de un alienígena. Para ello, el compositor francés modificó la grabación de la pieza -que había hecho la soprano albanesa Inva Mula-, para, digitalmente, alcanzar notas imposibles para la voz humana al combinar notas extremadamente altas y bajas.Técnicamente y pese a una preparación exquisita, como con la que cuentan los cantantes de ópera, es imposible o casi, que se alcancen notas con varias octavas de diferencia en tan solo segundos.

Hay quien asegura que la puede cantar como Dimash Kudaibergen, un cantante kazajo que presume de alcanzar con su voz tan difíciles registros vocales.

Juzguen ustedes. Pero Èric Serra tras escuchar a Dimash sentenció: "ha cambiado notas para hacerlo más sencillo de cantar".

'El Quinto Elemento', nominada al Óscar por los efectos de sonido

La cinta de Luc Besson, convertida ya en un cásico del cine ciberpunk, se estrenó en 1997 con muchas pretensiones. Era toda una superproducción francesa, muy costosa -pero también fue éxito en taquilla al conseguir recaudar 263 millones-, que fue vapuleada por la crítica por la suma de despropósitos.

Roger Ebert, crítico cinematográfico del Chicago Sun-Times la calificó en su estreno como: "Una de las mejores películas ridículas, una cinta tan absurda que no me sorprendió saber que estaba escrita por un adolescente".

"Una de las cintas más sobrevaloradas y estúpida de los 90", "la locura de un francés", "es buena o mala según me pille el día" o "disparate divertidísimo" son algunas de las calificaciones y críticas que hicieron los miembros del Filmaffinity (página web dedicada al cine donde se encuentran recomendaciones sobre series y películas).

Sin intención de destripar, de hacer spoiler (por si después de leer este artículo quiere comprobar de primera mano si es una obra maestra o un desastre del séptimo arte), 'El Quinto Elemento' (The Fifth Element o Le Cinquième Élément) cuenta como cada 5.000 años se abre una puerta entre dos dimensiones: una dimensión donde existe el Universo y la vida; en otra dimensión hay un elemento -que no es ni de tierra ni de fuego ni de aire ni de agua. Es lo contrario a la vida: es el quinto elemento".