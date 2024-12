'Cuando cae el otoño' o 'Chaplin, espíritu gitano', entre los estrenos recomendados de la semana

Hacemos un repaso por los estrenos en los cines de España con Juan Orellana y Jerónimo José Martín en COPE.

'CUANDO CAE EL OTOÑO', en cines a partir del viernes 13 de diciembre

Sinopsis: Michelle es una abuela que está en plena forma. Vive una jubilación tranquila en un pueblo y, en él, también reside su mejor amiga. El Día de Todos los Santos, su hija Valérie viene a verla con la idea de dejarle a su nieto. Pero nada ocurrirá como estaba previsto.

Juan Orellana, crítico de cine, asegura que hay que verla. ¿El motivo? Cuenta en 'La Tarde' que "es una historia de una abuela que vive sola y está deseando que lleguen las vacaciones que le van a dar a su nieto. Ocurre algo que tiene que ver con unas setas que trastoca los planes y empieza a sacar cosas del pasado. Te das cuenta que todos los personajes necesitan una segunda oportunidad".

Así, indica que nota "que el director ama sus personajes y eso se transmite al espectador. Es muy bonita y positiva".

Jerónimo José Martín, también experto de cine, asegura en 'Herrera en COPE' que esta película "tiene el premio al mejor guion en el Festival de San Sebastián. Es la típica situación como para afrontar la Navidad con ganas. Es un drama familiar brutal".

'CHAPLIN, ESPÍRITU GITANO', en cines a partir del viernes 13 de diciembre

Sinopsis: Esta película es una exploración de la herencia romaní de Chaplin, construida a partir de entrevistas íntimas y contribuciones de artistas.

00:00 Volumen Descargar Comparte en: Copiar enlace Descargar Escucha el mejor análisis de los estrenos del cine con Juan Orellana en 'La Tarde'

Orellana dice en 'La Tarde' que "el objetivo que quiere contar la hija de Chaplin es que tenían raíces gitanas. Los argumentos que dan no me han convencido. Se apoya en cosas frágiles, pero es fantástico el documental porque vuelves a Chaplin. Pasas un rato agradable y nostálgico".

lA RECOMENDACIÓN CINEMATOGRÁFICA de TRECE: 'siete novias para siete hermanos' (1954), en 'classics' este viernes a partir de las 22h

Sinopsis: Los hermanos Pontipee son rudos y fuertes. Viven solteros en una cabaña. Todo cambia cuando el hermano mayor encuentra novia y se la quiere llevar a casa, con sus hermanos.

"Un musical delicioso, variado en sus coreografías. Es una película que ha envejecido bien", recomienda Orellana en 'La Tarde'.

‘Kraven the hunter’, en cines a partir del viernes 13 de diciembre

Sinopsis: El inmigrante ruso Sergei Kravinoff emprende una misión para demostrar que es el mejor cazador del mundo.

Jerónimo José Martín, crítico de cine, cuenta en 'Herrera en COPE' que "es del universo Marvel, pero no en Disney. Está muy bien. Me ha gustado, sobre todo, el director. Es muy entretenida, le pongo casi un 6,5. Me vale".

00:00 Volumen Descargar Comparte en: Copiar enlace Descargar Escucha a Jerónimo José Martín y su análisis cinematográfico en 'Herrera en COPE'

'EMILIA PÉREZ', en cines DESDE EL 5 de diciembre de 2024

Sinopsis: Es la historia de un narcotraficante en fuga, que no puede escapar de la ley por lo que tiene que cambiar de sexo.

Jerónimo José Martín, en 'Herrera en COPE', dice que "es una de las favoritas en los Globos de Oro. Es un culebrón poco creíble. Es trágico porque el destino se le vuelve en contra y también su transexualidad. Tiene un conflicto entre el lado paternal y el lado maternal. Es interesante, pero está un poco sobrevalorada".