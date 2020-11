El austríaco Lukas Marxt consigue el gran premio del Zinebi

El artista visual austríaco Lukas Marxt ha conseguido con su cortometraje documental "Imperial Irrigation" (2020, Austria-Alemania) el Gran Premio del Festival de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, Zinebi, dotado con 7.000 euros.

Marxt -que combina en su trayectoria la videoinstalación y el cine, y que ha expuesto en museos de Bélgica o Estados Unidos- regresa en este documental al Mar de Salton, que ya retrató en su exitoso cortometraje "Imperial Valley" (2017), premiado en 2018 en el Festival de Cine de Gijón.

El mar de Salton (Estados Unidos) es un lago que en su día fue uno de los lugares de recreo favorito de las estrellas de Hollywood, pero que actualmente se ha convertido en un mar de sal lleno de peces muertos, en una catástrofe ecológica que aborda el documental.

Los galardones del palmarés de la Sección Oficial los completan el Gran Premio al Mejor Cortometraje Vasco, concedido a la ficción "Polvo somos" (Estibaliz Urresola, 2020), y al Mejor Cortometraje Español, otorgado por al documental "Zerua Blu" (Lur Olaizola Lizarralde, 2020).

Se han repartido también los Premios Mikeldi por géneros: al mejor cortometraje de ficción para la producción rusa "Rio" (Zhenia Kazankina, 2019), al mejor cortometraje documental para la francesa "Shanzhai Screens" (Paul Heintz, 2020) y al mejor cortometraje de animación para la coproducción coreano-estadounidense "Kkum" (Kangmin Kim, 2020).

Respecto al premio más cuantioso de la Sección Oficial -dotado con 12.000 euros-, el concedido a la mejor ópera prima de la competición, la vencedora ha sido "The Earth is blue as an orange".

Se trata de una coproducción ucranio-lituana. Su directora, Iryna Tsilyk, ya había obtenido este año por su película de debut el Premio a la Mejor Dirección en la categoría documental del Festival de Sundance.

Además, los integrantes del Jurado Joven han concedido su premio -dotado con 2.000 euros- a "A nossa terra o nosso altar", de André Guiomar. EFE