Arteta, entre los invitados de Plácido Domingo en su concierto en Madrid

La soprano Ainhoa Arteta y la bailaora Lucero Tena serán algunas de las artistas que participarán en el concierto solidario "#VocesResponden" que, impulsado por Plácido Domingo, tendrá lugar el próximo 9 de junio en el Auditorio Nacional con el tenor como gran protagonista.

Así lo ha confirmado este viernes la agencia del madrileño, ante una gala organizada por la Fundación Excelentia a favor de "Cruz Roja Responde" y de las personas más vulnerables afectadas por la pandemia.

En la misma, participarán asimismo María José Siri, Jorge de León, Virginia Tola, Nicholas Brownlee, Marina Monzó y Pablo Sainz Villegas, acompañados por la Orquesta Clásica Santa Cecilia dirigida por el maestro Josep Caballé Domenech.

Domingo ha relatado que las incorporaciones de Arteta y Tena ha sido prácticamente fruto de la casualidad, en el caso de la primera tras un encuentro fortuito en Madrid "hace unos días" durante una función religiosa en memoria del compositor Antón García Abril. "Al hablarle de este proyecto ella se unió inmediatamente y con gran ilusión", ha dicho en declaraciones recogidas en la nota de prensa.

"Y paseando por delante del Teatro de la Zarzuela vi que Lucero estaba programada en un concierto el pasado domingo, (...) pensé que su increíble talento no podía faltar en una velada como la que estamos organizando", ha comentado sobre cómo reclutó a la bailaora de origen mexicano.

Arteta, que también compartirá un concierto con Domingo dentro del Festival Starlite de Marbella (Málaga) el 18 de agosto, ha afirmado que "cantar con Plácido siempre ha sido un gran placer y un honor".

Estas dos citas del tenor español serán sus primeras presentaciones en vivo en el país tras dos años de ausencia de sus escenarios.

En este tiempo vio cancelados algunos compromisos a raíz de un reportaje publicado en EE.UU. en agosto de 2019 por presuntos abusos a compañeras de profesión y la publicación de un comunicado suyo posterior que se entendió como una asunción de los hechos que él luego puntualizó.

"No fue un mea culpa, aunque pareciera que sí", dijo en un comunicado en el que condenó "el abuso en cualquier situación, lugar y época". "Pueden decir lo que quieran, pero yo jamás le he faltado el respeto a ninguna mujer", insistió tras sendas investigaciones que no hallaron evidencias de abusos.