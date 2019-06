Antonio Torres: "La Fura hace una propuesta en línea del texto de 'Carmina Burana'"

Después de recorrer todo el mundo y acumular más de 200.000 espectadores, 'Carmina Burana' aterriza en Madrid con el sello inconfundible de La Fura dels Baus. El mítico «Oh, Fortuna» no solo resonará en el Teatro Calderón, sino que se verá acompañado de una puesta en escena y un desarrollo dramático con el más puro estilo de la compañía catalana.

“Combinar eso, esas notas tan agudas, ese canto tan largo, con tanto movimiento físico era muy complicado”, nos explica Torres

Antonio Torres es el encargado de encarnar al barítono, posiblemente la parte más complicada de la cantata. Sobre todo, si no se hace en concierto sino con representación escénica. “Combinar eso, esas notas tan agudas, ese canto tan largo, con tanto movimiento físico era muy complicado”, nos explica Torres en la redacción de COPE. Por ello, ha sido necesaria una preparación especial para poder llevarla a cabo y eso que, según nos confiesa el cantante malagueño, es la obra “que más ha cantado”.

No hay dudas de que el espectador se llevará una importante sorpresa al ver la escenografía que que se levanta en el teatro. Sobre el escenario, un cilindro de diez metros de diámetro que envuelve a los músicos mientras que las imágenes proyectadas sobre él ilustran la obra de principio a fin. Todo ello también supone un reto para el elenco. Les toca volar colgados de grúas o sumergirse en vino y en agua. “La Fura hace una propuesta muy en la línea de lo que propone el texto de 'Carmina Burana' y lo que compuso Karl Orff, que es caminar hacia el disfrute de los sentidos”, explica Antonio Torres. Y es que, aunque los textos originales fueron escritos por clérigos, la obra no es religiosa. “Hay parte de gente que oye «Oh, Fortuna» y tal y no han profundizado en la obra, que son cantos profanos”, nos comenta el cantante.

Esta versión tan especial de 'Carmina Burana' llega ahora a Madrid, al Teatro Calderón. A partir del 12 de junio, hasta el 30 de este mismo mes, este espectáculo con música en directo e imágenes impactantes permanecerá en cartel de martes a domingo y con doble sesión los sábados. “Vamos a estar muy felices esperando que llegue cuanta más gente mejor”, nos dice Antonio Torres animando a todo el mundo a ver 'Carmina Burana' de La Fura dels Baus.

Vídeo

Pregunta: ¿'Carmina Burana' es una obra que conoce todo el mundo. Hasta los menos entendidos en música reconocen ese «Oh Fortuna». ¿Representarla qué supone más: un reto, una responsabilidad o un orgullo?

Respuesta: Es un reto, una responsabilidad y un orgullo. Porque el reto está en que la partitura es muy, muy complicada para todas las voces que participan y, además, con la propuesta de La Fura hay una exigencia física que hace que aún sea más difícil el reto. Un orgullo, por supuesto, también, porque cantar Orff siempre es una responsabilidad y estar con La Fura pues es un orgullo también desde luego y una responsabilidad.

"Cantar Orff siempre es una responsabilidad y estar con La Fura pues es un orgullo también"

P: Además de ser una de las obras más famosas, también es una de las más representadas. ¿Qué aspecto novedoso ofrece este espectáculo de La Fura dels Baus?

R: La principal de toda es hacer una versión escénica de la cantata profana 'Carmina Burana' que casi siempre, el 90% de las veces, se hace en versión de concierto. Entonces, implica aprenderse un texto complicado de memoria, con mucha acción. Y, después, que La Fura hace una propuesta muy en la línea de lo que propone el texto de 'Carmina Burana' y lo que compuso Karl Orff que es caminar hacia el disfrute de los sentidos. Esto es lo que se ve en este espectáculo de 'Carmina' de La Fura.

P: 'Carmina Burana', a pesar de que puede transmitir una imagen sacra, en realidad es un canto a la vida y al placer. Este es un espectáculo con fuertes imágenes que hablan del deseo.

R: Exacto. Dices bien porque hay parte de gente que oye «Oh, Fortuna» y tal y no han profundizado en la obra, que son cantos profanos. Entonces, nada que ver con lo religioso aunque el origen de los textos eran clérigos y poetas que deambulaban por los caminos bebiendo, amando y con los placeres. Entonces, sí, eso es de lo que habla esta obra.

P: La Fura es un sello asegurado de calidad, originalidad y atrevimiento. ¿Era un objetivo para ti trabajar con ellos?

R: En mi carrera nunca me he planteado 'quiero hacer esto y llegar ahí'. No, siempre es 'quiero interpretar mejor', 'quiero actuar mejor', 'quiero cantar mejor que lo haya hecho antes'... Eso normalmente tiene sus frutos y uno de ellos ha sido poder realizar un sueño que tenía desde muy joven que era trabajar con La Fura dels Baus.

P: Una propuesta distinta para una obra que tú conoces muy bien.

R: La he cantado por todo el mundo muchísimas veces. Yo creo que es la que más he cantado. La diferencia es eso. Primero, que había que aprenderse el texto de memoria. Y, después, una necesidad que a mí me pedía siempre esta música y este texto cuando lo cantaba en los conciertos que era representarlo, contar algo. Contar algo porque el texto está contando el proceso de estos personajes en su camino en búsqueda del placer.

P: Además, es un trabajo muy físico. Te vemos saltar, volar e, incluso, mojarte. ¿Has necesitado una preparación especial?

R: Pues ponerme en forma y, después, compaginar bien el canto. Porque nosotros ejecutamos el canto tal y cual está escrito. O sea, no es una versión en cuanto a la música, o a la voz, o a la vocalidad distinta. Es estricta según está en la partitura. Pero claro, combinar eso, esas notas tan agudas, ese canto tan largo, con tanto movimiento físico era muy complicado. Entonces, ha habido que ajustar un poco, por ejemplo, la respiración, los tiempos... para poder hacer musicalmente lo que está escrito y actoralmente lo que nos pide La Fura.

"Yo lo gozo absolutamente porque lo tengo como muy dentro el personaje"

P: El trabajo vocal es, ya de por sí, difícil. ¿Qué exige a un barítono la interpretación de 'Carmina Burana'?

R: Es una parte muy, muy dificultosa la del barítono en esta obra. La de la soprano también, la del coro... Pero la del barítono es muy especial porque te pide la mayoría de colores y de registros que tiene la voz baritonal. Desde las notas más graves a las más agudas y, después, colores. Desde el falsete, tener mucha línea, a veces ser muy impetuoso en la ejecución porque es lo que te pide la partitura y las indicaciones del maestro Orff. Entonces, es muy delicado hacer esto, la parte del barítono. Pero yo lo gozo absolutamente porque lo tengo como muy dentro el personaje.

P: Todo este trabajo da sus frutos. No dejáis de cosechar buenas críticas allí por donde pasáis.

R: En lo personal estoy muy contento con el trabajo y el equipo entero, superfelices. Lo primero, porque el público sale muy feliz, muy feliz. Nos obligan a avisar, esto es una cosa inaudita en una obra como esta. Acabamos muertos, agotadísimos pero muy felices. Y, claro, la crítica pues no va a ser menos, también tiene ojos y oídos y sí, salimos muy bien parados.

P: ¿Vamos los españoles suficientemente al teatro o a la ópera?

R: Yo creo que siempre se puede ir más. La ópera, la zarzuela, la lírica todavía necesitan un poco más de cultura, de llegar a los colegios, a los centros educativos para que los teatros se llenen. Y, sobre todo, que haya más contrataciones y más títulos en cartel porque, claro, se llenan, sí, pero es que no hay muchas propuestas.

"Animaría a los padres y madres a que se acerquen con sus hijos porque desde los siete años disfrutan ya con este espectáculo"

P: Es necesario que se les acostumbre desde niños y que se les eduque musicalmente.

R: Yo, por ejemplo, siendo La Fura dels Baus, siendo 'Carmina Burana', esta propuesta yo, sin embargo, aconsejaría o propondría o animaría a los padres y madres a que se acerquen con sus hijos porque desde los siete años disfrutan ya con este espectáculo.

P: ¿Dónde podemos ver 'Carmina Burana'?

R: Vamos a estar desde el 12 de junio hasta el 30 de junio en el Teatro Calderón de Madrid. Tres semanas, desde martes a domingo. Los sábados, doble función. Vamos a estar muy felices esperando que llegue cuanta más gente mejor.