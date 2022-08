Antonio Pagudo y Amaia Salamanca, en 'Por los pelos': "Empezamos a ver las historias como deben ser, reales"

'Por los pelos'llega a los cines el 12 de agosto. Esta no es una comedia común, ya que, entre las risas, son los complejos los que terminan acaparando la trama. Antonio Pagudo, Carlos Librado y Tomy Aguilera son los protagonistas que se adentran en esta historia de autoestima, de la mano deAmaia Salamanca, Eva Ugarte, Alba Planas, María Hervás, Leo Harlem, Mario Ermito yJesús Vidal, y bajo la dirección de Nacho G. Velilla.

De esta manera, esta película muestra una especie de sátira respecto al deterioro físico por el paso de los años y cómo se ha puesto de moda suplirlos mediante cirugías, entre las que destacan los implantes capilares. Es por esto por lo que se sigue el viaje de Juanjo, Sebas y Rayco a Turquía, el que emprenden con el único objetivo de recuperar su melena y con ello su amor propio, aunque se darán cuenta de que ese no es su verdadero problema.

"Cuando surge la idea de hacer una película de tres calvos que se van a Turquía a ponerse pelo, la primera reacción que sale es una risa. Parece el inicio de un chiste. Pero, al empezar a trabajar, se dieron cuenta de que medio millón de personas se va cada año a ponerse pelo", comienza contando Antonio Pagudo para COPE. "Son historias con inseguridades muy grandes. Cosas que importan y que el hombre no es capaz de compartir. Esta película es una oportunidad de hacer una comedia y de hablar de un problema social", agrega.

De hecho, el actor ha podido experimentar este complejo en sus propias carnes, dado que fue calvo durante una temporada para poder interpretar a Juanjo, a pesar de los rizos que está acostumbrado a lucir: "Al principio me divertía muchísimo la idea. Pero cuando, de repente, me vi en casa con parte de la cabeza rapada comencé a pensar que igual ya no me salía el pelo o me saldría mal. Empezaron las inseguridades, pero creo que me ayudaron a darle forma al personaje".

Respecto a esto, Pagudo confiesa que también tuvo que coger unos kilos para el papel, ya que "se verbaliza en la película que el personaje, además de calvo, tiene un poco de peso". Es por esto por lo que el actor no tenía todas consigo de ser el elegido para protagonizar el film, dado que físicamente no tiene nada que ver con Juanjo: "El director llegó a la conclusión de que era mejor coger a un actor con pelo al que le pudieran desgradar que a un calvo para ponerle pelo, porque se iba a ver más falso".

"También nos ayudó mucho que, cuando nos reunieron a las tres opciones que encarnamos esos personajes, la quimíca fue maravillosa. Conseguimos el ambiente y la energía que Nacho G. Velilla quería transmitir en la película cuando estamos juntos", asegura. "Por otro lado, yo me di cuenta de que Nacho me miraba mucho físicamente y utilicé un truquito. Me puse una camiseta ajustada y saqué tripa. Luego, a lo largo del tiempo hasta el rodaje, comí como un animal. El problema vino después porque para el siguiente personaje que tenía que interpretar tuve que adelgazar un montón en cuestión de 3-4 meses", reconoce.

Asimismo, cree que estos son unos complejos que también llegan hasta su profesión: "Todos nuestros compañeros no solo tienen pelazo, son guapísimos, tienen una piel estupenda, cuidadísima y una definición física alucinante. Pero el cine tiene que nutrirse de muchos cuerpos y de muchas formas diferentes, no podemos estar todos increíblemente 'fit'. Pero es difícil porque, por una parte, está toda la presión que recibimos por las redes. Siempre se ha dicho 'cogen a este porque está buenísimo'. Esto también sucede con nosotros, pero ahora se están contando otras historias, que es lo maravilloso".

"Interpreto a una madre de una niña de 17 años y es raro"

"Me parece muy bien que se haya puesto el foco en los hombres porque siempre han sido las mujeres quienes parecen que quieren estar perfectas o se hacen retoques", comenta Amaia Salamanca al respecto también para COPE. "Ahora mismo, también hay muchos hombres preocupados por su aspecto físico. Está muy bien que se refleje todo eso y esa preocupación por lo estético y la perfección, que mucho viene dado por las redes sociales", agrega.

No obstante, la actriz apunta que es algo que "se da mucho más en las mujeres" y, además, reconoce que su trabajo se ha visto afectado por ello: "Desde que yo he sido madre, los papeles que me dan ahora también han cambiado. En esta película hago de una madre de una niña de 17 años y es raro. No me parece real, pero es un poco a lo que nos enfrentamos. Yo encantada, encima que estoy trabajando y me han querido para este papel. Pero si estamos exhibiendo que una persona de mi edad ya tiene hijos de 17 años... Yo soy madre, pero mis hijos son mucho más jóvenes".

"También hay más papeles principales para hombres que para mujeres. No creo que les afecte tanto su apariencia física, pero esto lleva siendo así ya mucho tiempo y ojalá que pueda ir cambiando", opina la intérprete. "Todo es más superficial y ficticio porque a saber cuánto de lo que se ve en Instagram es real o cuántos filtros hay de por medio. En ese sentido, pongo también el 'mea culpa' porque, al final, yo también me dedico a este mundo, aunque a nivel de espectáculo. Yo alego que lo mío es por mi profesión, yo no me levanto así por las mañanas, que no crean que estoy así día a día", reconoce.

"Grabamos justo hace dos años, al terminar el confinamiento"



Otro de los llamativos detalles del rodaje, fue trasladar a todo el equipo a Turquía, lo que dio pie a una divertidas anécdotas, tal y como cuenta Pagudo: "Unai, que es el personaje de María Hervás, su padre es turco y su madre española y trabaja como traductora y guía de los calvos por la ciudad durante el proceso de la clínica. Ella se aprendió algunas palabras para incluírlas en el metraje y que pareciese que hablar turco".

"Entonces, se sabía algunas frases que fueron idóneas para tener a toda la figuración completamente embobada. Ella decía cosas como 'te quiero' y, claro, empezó a probarlo con los compañeros y se volvían locos. Se reían mucho. Convivimos con ellos y lo pasamos genial", recuerda el intérprete.

Por otro lado, a Salamanca le gustó mucho tener que viajar para grabar esta película, ya que "la grabaron justo hace dos años, al terminar el confinamiento": "Me ha hecho mucha ilusión ir a Estambul. Al final, después de todo el confinamiento, tener trabajo, viajar y poder disfrutar de Estambul... Me parece maravilloso". A pesar de ello, reconoce que fue algo raro porque "no había muchas restricciones": "No llevaban mascarilla, pero nosostros sí y nos las quitábamos solo para rodar. Fue un placer haber podido ir allí, después de haber estado tanto tiempo en nuestras casas. Pero, por otro lado, también estaba todo bastante vacío, seguíamos un poco en ese momento"

"Aunque sí había grupo de personas con cintas en el pelo y recién operados de haberse puesto pelo. La película lo refleja muy bien porque van así en grupos", señala la actriz, haciendo referencia a que lo que se ve en la ficción es totalmente real, ya que lo pudieron ver en primera persona cuando viajaron hasta allí para comenzar el rodaje.

Antonio Pagudo recuerda 'La que se avecina'

El actor se encuentra en un gran momento profesional, ya que no ha dejado de trabajar al formar parte del reparto de series como 'Benidorm' y películas como 'Mamá no enRedes', 'Héroes de barrio', 'Fenómenas' o 'Bajo terapia', entre otras. No obstante, siempre se recordará su interpretación como Javier Maroto en 'La que se avecina', quien tiene una ligera similitud con Juanjo en 'Por los pelos'. "Parece ser que tengo habilidad para hacer este tipo de personajes. Existe la similitud con Javier Maroto. Cada vez que hago un personaje con esos tintes, va a surgir la similitud", dice Pagudo al respecto.

A pesar de ello, no cree que esté encasillado a este personaje, pero guarda un gran recuerdo de esta etapa de su carrera: "Yo estoy muy orgulloso de haber participado en una serie que es tan importante y que ha aportado tanto a la sitcom española. Se sigue emitiendo, lo sigo viendo y lo sigo disfrutando. También sigo recogiendo el cariño del público de la serie. Me ha dado un posicionamiento y una visibilidad de la que estoy muy agradecido".

"Nada es eterno. Confío en seguir con mi trabajo y seguir haciendo cosas. He tenido la suerte de engancharme a proyectos del cine muy interesante, una serie, el teatro.. No he parado", responde sobre cómo fue su despedida de la ficción de los hermanos Caballero. "Yo sé que ya no tengo esa vinculación, pero lo que queda es lo emocional y las personas. Entonces, yo echo de menos a las personas con las que trabajaba allí. Hay veces que nos vemos y es una gran alegría, y lo seguiremos haciendo. Un reencuentro con cariño, siempre", asegura.