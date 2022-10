Antoni Tàpies invita a la rebelión a partir de los materiales de rechazo

Irene Dalmases

Si el pasado mes de marzo la Fundación Antoni Tàpies inauguraba una exposición en la que mostraba la vertiente más melancólica del artista fallecido hace una década, ahora inaugura "El abono que fecunda la tierra", con una treintena de obras de entre 1958 y 1988 realizadas con materiales, objetos e imágenes que la sociedad rechaza.

En declaraciones a Efe, la comisaria Núria Homs ha indicado este viernes que a partir de mañana el público podrá ver una obra que "invita a la rebelión, a la revuelta, a la crítica y, también, a la reflexión espiritual", dando valor "a lo que la sociedad rechaza, a lo que no damos importancia, pero que es transcendental, porque de allí nace la vida, se fecunda la tierra".

Las obras, muchas de ellas en préstamo y que hacía años que no se exhibían, convivirán y coincidirán en el tiempo, hasta marzo de 2023, con "Luz de la oscuridad", donde se muestran nueve filmes del estadounidense Bruce Conner, considerado el padre del videoclip y una figura que ha pasado a la historia del arte por su visión crítica y su obra política y subversiva, con un filme como "Crossroads", de 1976, que incorpora metrajes de los primeros test atómicos submarinos hechos por los Estados Unidos en el atolón de Bikini.

Núria Homs ha puesto de relieve, asimismo, que las obras de Tàpies, que se expondrán hasta el próximo 30 de abril, constatan su evolución, desde la "pesadez de las materias en los años cincuenta a los lienzos a partir de finales de los años setenta, que contrastan con sus barnices".

Destaca una gama de colores limitada al gris, marrón y el ocre, no olvidando la comisaria que el pintor vivió el impacto que supuso la bomba atómica, los nuevos descubrimientos de la física, sin rehuir que estuvo siempre interesado por el arte de los niños, los enfermos mentales o los denominados pueblos primitivos.

Cual alquimista medieval, el catalán optó por trasformar a partir de pequeños trucos un montón de paja en una obra de arte, como puede verse en "Palla i fusta", de 1969, o que una silla con ropa vieja y usada, "Cadira i roba", de 1970, sea un objeto de museo, notándose la influencia de Marcel Duchamp.

Otras obras destacadas son "Pintura lligada", de 1964, una suerte de "cuadro escultórico", un "lienzo atado", así como "Composició amb sorra blanca", de 1958, que denota una cierta nostalgia hacia todo lo primitivo y arcaico, después de lo vivido en Europa con la Segunda Guerra Mundial.

Núria Homs ha incidido en que tanto Tàpies como Bruce Conner fueron artistas que crearon su obra en la periferia, aunque sus carreras llegaron a los centros artísticos, y las dos exposiciones se inician con obras de 1958, porque de ese año es la primera película experimental del norteamericano, considerado, asimismo, un "artista del ensamblaje", algo que tampoco es ajeno en la obra del barcelonés.

En declaraciones a Efe, el comisario de "Luz de la oscuridad", Roland Wetzel, del Museum Tinguely de Basilea (Suiza), ha aseverado que Bruce Conner fue "un artista radical, artista de artistas, con una obra fascinante que experimenta con el material fílmico".

Sobre el título que ha dado a la exposición, Wetzel ha descubierto que lo pensó suponiendo que "después de la pandemia de coronavirus llegaríamos a una situación de más luz, pero desgraciadamente, no es así y ahora nos encontramos con una guerra y una amenaza nuclear mucho más oscura de lo que esperábamos".

El visitante de la fundación podrá conocer los doce minutos de su primer proyecto, "A movie", de 1958, "una película muy rompedora, que realizó con apenas 25 años, con unos fotogramas montados de manera muy precisa, un presupuesto de apenas tres dólares, hecho con un equipamiento que le dejó un amigo, con un metraje, a partir de fragmentos de noticiarios, películas de serie B y animación gráfica".

Por primera vez se exhibe en retroproyección, en un cubo de 3x3 metros, lo que "permite una interacción muy directa con la película".

Además, se puede ver "Report"; "Looking for mushrooms"; "Take the 5:10 to Dreamland"; "Valse triste"; "Mongoloid", con música de la banda punk DEVO; "Mea culpa", con música de David Byrne y Brian Eno; y "Crossroads", de 1976, que advierte sobre la "devastación ambiental y humana que provocan inevitablemente las armas nucleares".

Por otra parte, la georgiana Tekla Aslanishvili expondrá hasta el 27 de noviembre en la Tàpies "A Stat in a State", un documental experimental en torno a los procesos de construcción, disrupción y fragmentación de las vías de ferrocarril en el Caspio y el sur del Cáucaso.