Un año sin el DJ sueco Avicii

El 20 de abril de 2018 Tim Bergling, el DJ más conocido como Avicii, decidió suicidarse a los 28 años. Su familia ha preparado una fundación a su nombre para luchar contra las enfermedades mentales y la prevención del suicidio. Para conseguir fondos para la asociación, preparan un álbum póstumo del DJ que saldrá el mercado el 6 de junio.

La autopsia confirmó que quiso acabar con su vida cortándose las venas con fragmentos de una botella de vidrio. Según su familia, el músico no podía continuar y quería encontrar la paz.

Sus seguidores de todo el mundo se quedaron impactados. Famosos como Madonna o David Guetta le dedicaron un mensaje a modo de despedida. Y es que su carrera, con éxitos como Levels o Wake Me Up le hicieron convertirse en una de las grandes estrellas del pop internacional.

So Sad....... So Tragic. Good Bye Dear Sweet Tim. �� Gone too Soon. pic.twitter.com/l7FDKCu6K4