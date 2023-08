‘Amigos hasta la muerte’, una película que aborda la muerte con más comedia que drama

El director de Amigos hasta la muerte, Javier Veiga, ha dicho que lo más complejo de la película, que llegará a los cines el 15 de septiembre, fue abordar un tema como la muerte con más comedia que drama y contando una historia feel good, es decir, amable.

Y, a juzgar por las impresiones del público que ha podido verla en el Festival de Cine de Comedia Tarazona y el Moncayo, que homenajea a su vecino Paco Martínez Soria, consigue hablar de un tema tan complejo dejando, sin embargo, un buen sabor de boca y un buen número de carcajadas.

Yo quería contar una historia sobre la amistad, como el título refleja va de amigos y la muerte como trasfondo, sin ser melodramática porque tiene más comedia, ha explicado el cineasta, quien ha asistido al festival acompañado por la actriz Marta Hazas, que produce la película con él.

En palabras del cineasta se trata de una historia sobre la amistad, que mueve tanta pasión como una relación amorosa y, sin embargo, es un tema menos tratado en la literatura.

Hazas, cuyo personaje es la punta principal del triángulo de amor y amistad en el que se mueve todo la película, ha celebrado que el tono conseguido por el elenco principal, que completa el actor estadounidense Mauricio Ochmann, hace que el público empatice con ellos.

Es un guion que desde que lo leí me apetecía mucho interpretar. Quería que si el espectador vuelve a ver la película no se haya sentido traicionado en ningún momento, por lo que ha sido una labor de ir poniendo muchas capas al personaje, ha dicho la actriz cántabra sobre una historia que para ella ha sido un viaje súper bonito.

Además, la intérprete ha defendido la complejidad de la comedia, puesto que es mucho más difícil hacer reír, pero no como tópico.

Con las desgracias hay otro tipo de empatía; en la comedia parece que si no te ríes a carcajadas es un fracaso, y en los dramas no te quejas si no has salido llorando y no lo ves como un drama fallido. Con la peli hemos conseguido un tono con el que empatizar con los personajes, ha concluido. EFE

iel/lsg/jlg

1011650

(foto)