Alemania desactiva la trituradora de papel de Basnky

El Museo Frieder Burda de Baden-Baden en el sur de Alemania, expone desde hoy la obra Girl with balloon de Banksy, la pieza que quedó parcialmente destruida inmediatamente después de ser subastada por Sotheby’s el pasado mes de octubre. Esta vez, eso sí, los responsable de la exposición han tenido la precaución de desactivar completamente la trituradora de papel oculta en el marco y que, según el artista, debería haber destruido la obra por completo pero se bloqueó en medio del proceso. Por si acaso. "Queremos evitar que en tres o cuatro días algún visitante, exactamente como ocurrió en Londres, traiga oculto un botón... ¡y que siga el triturado!" del cuadro, ha dicho Henning Schaper, director del museo, “por eso abrimos el cuadro, miramos todo y nos aseguramos de que el mecanismo ha sido desactivado". El Museo, de todas formas, reconoce que vivirá “en tensión” las cuatro semanas que la obra estará expuesta en sus instalaciones.

La pieza, en la que se ve a una niña con el brazo extendido hacia un globo rojo, es exhibida por primera después tras el revuelo causado cuando se subastó en Londres por la cifra récord 1,18 millones de euros, instantes antes de autodestruirse. El enigmático autor británico, de identidad desconocida, explicó posteriormente que su intención había sido trocearla al completo para expresar el deseo de autodestrucción artística como una forma de “necesidad creativa” y también a modo de crítica al mercado del arte. Se estima que el valor de la pieza se dobló con la espectacular acción de Banksy, que se convirtió así en la sensación de la temporada artística.

El Museo Frieder Burda muestra ahora la obra hasta el próximo 3 de marzo, tras lo cual pasará a exponerse en la Staatsgalerie de Stuttgart, si no hay nuevos incidentes de por medio. Girl with balloon (“Niña con globo”) ha pasado a llamarse “Love is in the bin” (“El amor está en la papelera”) y su exhibición irá acompañada de un simposio sobre Banksy, el grafiti y el arte callejero, además de un evento que tendrá lugar el 14 de febrero, Día de los Enamorados, y para el que las entradas están ya agotadas.