Aitana Sánchez-Gijón y Andrés Lima piden una "real" reivindicación feminista: "No se ha hecho gran cosa realmente"

La actriz y el director coinciden en 'La vuelta de Nora. Casa de muñecas 2', que se estrena en el Teatro Bellas Artes de Madrid

La actriz Aitana Sánchez-Gijón y el director Andrés Lima han coincidido en que "España necesita una real reivindicación feminista" porque "no se ha hecho gran cosa realmente", según han señalado en una entrevista a Europa Press este viernes 26 de abril, con motivo del estreno de 'La vuelta de Nora. Casa de muñecas 2' en el Teatro Bellas Artes de Madrid.

"El deseo de igualdad y el activismo feminista es necesario y ya tiene que suceder algo más drástico, porque estamos en el siglo XXI. Las izquierdas han tratado tema elegantemente, pero no se ha hecho gran cosa realmente", ha apuntado Lima, quien dirige la obra escrita por el estadounidense Lucas Hnath, basada en 'Casa de muñecas' de Henrik Ibsen.

"Ahora tenemos que decir basta ya de esperar, porque los hombres aún no hemos perdido los privilegios y todavía queda camino por hacer", ha añadido Lima.

En la obra, Nora vuelve a su casa a exigir a su marido el divorcio después de 15 años de haberlo abandonado, así como a sus hijos y su niñera. Ahora es una exitosa escritora feminista que vive bajo un seudónimo, por lo que será cuestionada sobre sus actos y el tiempo que ha estado desaparecida. En definitiva, "es la misma Nora reclamando su identidad", ha aseverado el director.

"Nora no regresa, vuelve a pedir un derecho que es la firma del divorcio que su marido no ha querido hacer durante 15 años y rehace su vida: la heroína abandona a su familia pero se convierte en una maldita. De alguna manera, cuando una mujer no atiende a la sociedad patriarcal, tiene que esconderse, y ella está harta de esconderse tras un seudónimo, por lo que desencadena el conflicto de la obra", ha explicado Lima sobre el texto, que se estrenó por primera vez en 2017 en el circuito off-Broadway y recibió múltiples premios y nominaciones.

Al respecto, ha señalado que Nora es una "activista feminista de todas las épocas, que sigue teniendo problemas por encajar en el mundo en el que vive".

LIBERTAD E INDEPENDENCIA

Por otra parte, Sánchez-Gijón ha explicado que la protagonista Nora "es una mujer distinta" a la creada por Ibsen, en cuanto a que es una continuación, porque "ha encontrado su propia voz y ha alcanzado unas cuotas de libertad e independencia cuando dio ese portazo".

Así, el texto del dramaturgo noruego --que cumple 140 años este 2019-- a su juicio sigue vigente. "Hay un paralelismo en la obra entre lo que Nora ha conseguido en esos 15 años tras irse de casa, y lo que le queda por conseguir, que es exactamente lo que nos falta como sociedad", ha apuntado la ex presidenta de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

Sánchez-Gijón ha denunciado que los valores antifeministas siguen siendo evidentes en asuntos como "la desigualdad salarial, los asesinatos machistas o la desigualdad de oportunidades". "Todas las mujeres tenemos algo de Nora, porque estamos en esta lucha", ha dicho.

Por otro lado, Lima ha buscado aunar feminismo con asuntos como la inmigración a través del personaje de la criada Anne Marie, que debía ser noruega pero es interpretada por Maria Isabel Díaz Lago, actriz cubana que mantiene su acento para el montaje. Completan el reparto Roberto Enríquez como Torvald, el marido, y Elena Rivera como Emmy, la hija de la protagonista.

A su vez, el equipo técnico está integrado por el productor Andrés Belmonte, el iluminador Valentín Álvarez y la escenógrafa y vestuarista Beatriz San Juan, quienes "rompen con convención del espacio y del tiempo", como ha explicado el director, para dar lugar a un juego escénico en el que se combinan vestidos estilizados de época y vaqueros, dentro de una casa de muñecas de colores claros.

"ESPAÑA TIENE TODAVÍA POCA CULTURA DEMOCRÁTICA"

En víspera de las elecciones generales de este 28 de abril, Lima se ha mostrado a favor del manifiesto 'Tú decides' que han firmado esta semana personalidades del mundo de la cultura, entre los que se encuentran Miguel Ríos, Carlos Bardem, Pedro Almodóvar, Ana Belén o Joaquín Sabina, quienes han llamado a votar a la izquierda y en "contra de los odios de las mentiras reaccionarias".

Sin embargo, el director ha destacado que "sería interesante que la izquierda tomara conciencia de qué se puede hacer realmente en este país, y exista una organización hacia la libertad y fraternidad".

"Lo que sí es cierto es que aún existen moldes que hay que romper del conservadurismo y en contra del feminismo que no están escondidos; no es justo que una sociedad pretenda conservar su estatus basándose en la desigualdad de género y en la económica", ha dicho el director, que cree que "España todavía tiene poca cultura democrática".

Al respecto, ha dicho que "hay que abandonar la violencia entre izquierdistas y derechistas tras una herencia de 40 años de franquismo muy dura, y de una Guerra Civil que es la peor que se puede tener porque es entre hermanos".

En este sentido, Sánchez-Gijón ha agregado que "el feminismo y la lucha social debe formar parte de todas las agendas de casi todos los partidos". "Aunque hay agendas un poco más tibias que otras", ha concluido.