José Luis Garci: “A Antonio Mercero le debo estar aquí, fue quien me metió en la profesión”

José Luis Garci, otro de nuestros grandes directores y productores de cine era uno de los amigos de Antonio Mercero. Juntos escribieron uno de los grandes éxitos cinematográficos españoles: ‘La cabina’.

En este día en el que recordamos su nacimiento, Garci también ha querido recordar para COPE.es a su amigo: “lo de Antonio ha sido fantástico porque en el cine y en la televisión ha dejado prueba de su talento .Ha sido un lujo para todos nosotros. Para la televisión sin ningún género de duda, está ‘Verano azul’ y todo lo que ha hecho, ‘Turno de oficio’ y ‘Farmacia de guardia’".

"A Antonio le debo estar aquí. fue quien me metió en la profesión"

No olvida José Luis Garci las películas de Mercero, destacando una principalmente, “en el cine ha hecho películas extraordinarias como ‘Mi querido don Juan’ que era magnífica, por no hablar del éxito brutal, posiblemente el más grande del cine español ‘La guerra de papá’, que había una escena fantástica en la que iba el niño detrás del padre cuando iba a hacer pis y el padre se escondía”.

Además Garci nos cuenta cómo empezaron a trabajar juntos y lo importante que ha sido Mercero para su trayectoria profesional. “Acababa de terminar el servicio militar con 21 años y me llamó Antonio y me dijo que le gustaba como escribía. En ese momento empezamos a escribir guiones, me abrió un camino tremendo, me dijo de hacer juntos ‘La cabina’”.

Termina José Luis Garci agradeciendo a su amigo lo que hizo por él: “Además de un amigo inolvidable a Antonio le debo estar aquí, él fue el que me metió en la profesión”.

Tal día como hoy, un 7 de marzo de 1936 nacía en la localidad guipuzcoana de Lasarte uno de los grandes directores y guionistas de cine y televisión españoles: Antonio Mercero. Un nombre escrito con letras mayúsculas en la gran y pequeña pantalla.

Cuando alguien pronuncia su nombre a todos nos vienen a la mente algunos de sus grandes éxitos, dependiendo de las edades será ‘La cabina’, 'La guerra de papá', ‘Verano azul’, ‘La guerra de papá’, ‘Turno de oficio’ o ‘Farmacia de guardia’, entre otras.

Antonio Mercero, licenciado en Derecho estudió en la Escuela de Cine de Madrid donde empezó a realizar sus primeros trabajos. Años después llegarían los premios y los mayores de sus éxitos. Mercero fallecía el pasado 12 de mayo de 2018 en Madrid, a los 82 años, después de sufrir alzhéimer durante unos años.

En 2010 recibió el Goya de Honor, que días antes le había entregado el entonces presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Álex de la Iglesia.

JOSÉ LUIS GARCI RECUERDA A SU AMIGO MERCERO

José Luis Garci, otro de nuestros grandes directores y productores de cine era uno de los amigos de Antonio Mercero. Juntos escribieron uno de los grandes éxitos cinematográficos españoles: ‘La cabina’.

En este día en el que recordamos su nacimiento, Garci también ha querido recordar para COPE.es a su amigo: “lo de Antonio ha sido fantástico porque en el cine y en la televisión ha dejado prueba de su talento .Ha sido un lujo para todos nosotros. Para la televisión sin ningún género de duda, está ‘Verano azul’ y todo lo que ha hecho, ‘Turno de oficio’ y ‘Farmacia de guardia’.

"A Antonio Mercero le debo estar aquí. Fue él quien me metió en la profesión"

No olvida José Luis Garci las películas de Mercero, destacando una principalmente, “en el cine ha hecho películas extraordinarias como ‘Mi querido don Juan’ que era magnífica, por no hablar del éxito brutal, posiblemente el más grande del cine español ‘La guerra de papá’, que había una escena fantástica en la que iba el niño detrás del padre cuando iba a hacer pis y el padre se escondía”.

Además, Garci nos cuenta cómo empezaron a trabajar juntos y lo importante que ha sido Mercero para su trayectoria profesional. “Acababa de terminar el servicio militar con 21 años y me llamó Antonio y me dijo que le gustaba como escribía. En ese momento empezamos a escribir guiones, me abrió un camino tremendo, me dijo de hacer juntos ‘La cabina’”.

Termina José Luis Garci agradeciendo a su amigo lo que hizo por él: “Además de un amigo inolvidable a Antonio le debo estar aquí, él fue el que me metió en la profesión”.

MERCERO HABLA CON ENCARNA SÁNCHEZ DEL ADIÓS DE 'FARMACIA DE GUARDIA'

Precisamente del éxito de ‘Farmacia de guardia’ y de su adiós hablaba en COPE con Encarna Sánchez en 'Directamente Encarna' el 21 de diciembre de 1995, pocos días antes de que se emitiera el último capítulo de esta serie. En esta conversación con Encarna, admitía Mercero que ‘Farmacia de guardia’ terminaba porque “nos vamos por cansancio, mucho cansancio físico y mental tras cinco años grabando”.

"Estoy más a gusto en televisión, el cine me da mucho más miedo"

Además, en esa entrevista hablaba Antonio Mercero sobre sus planes después de esta serie de rodar una película y comentaba que “parece que estoy más a gusto en televisión, el cine me da mucho más miedo’.

LAS PELÍCULAS DE ANTONIO MERCERO

‘LA CABINA’ (1972)

Esta película dirigida por Mercero que escribió junto a José Luis Garci está protagonizada por José Luis López Vázquez. Es, sin duda, una de las obras maestras de Antonio Mercero por la que recibió un Premio Emmy al mejor telefilme (recordamos que este director es el único español que ha obtenido este premio).

Se emitió ‘La Cabina’ en TVE el 13 de diciembre de 1972. Y narra la angustiosa situación en la que el protagonista queda atrapado en una cabina telefónica.

‘LA GUERRA DE PAPÁ’ (1977)

'La guerra de papá' es una adaptación de la novela de Miguel Delibes ‘El príncipe destronado’. Protagonizada por el pequeño Lolo García cuenta la historia de una familia en la Transición española y las travesuras de su protagonista.

‘TOBI’ –‘TOBI, EL NIÑO CON ALAS’ (1978)

En ‘Tobi’, Antonio Mercero vuelve a repetir protagonista de su anterior película ‘La guerra de papá’: Lolo García (Tobi) junto a Francisco Vidal, Norma Alejandro, Antonio Ferrandis y Walter Vidarte.

Cuenta la historia de un niño –Tobi- al que le crecen alas en la espalda como si de un ángel se tratara. Desde ese momento sus padres intentan hacer todo lo posible para ‘curar’ a su hijo.

‘BUENAS NOCHES, SEÑOR MOSNTRUO’ (1982)

Esta película familiar interpretada por el grupo musical ‘Regaliz’ es una de las películas familiares que rodó Mercero.

En ‘Buenas noches, señor monstruo’ se cuenta la historia de una grupo de chicos que tras perderse en una excursión en el bosque se refugian en una casa abandonada donde se encontrarán con personajes conocidos como Drácula o Frankenstein.

‘LA HORA DE LOS VALIENTES’ (1998)

Cuando Mercero puso fin a ‘Famarcia de Guardia’ ya le dijo entonces a Encarna Sánchez que quería volver a hacer cine. ‘La hora de los valientes’ a es la película que hizo tras el intenso rodaje durante cinco años de la exitosa serie.

Protagonizada por Gabino Diego,Leonor Waitling y Adriana Ozores (ganadora del Goya a mejor actriz de reparto), este filme se centra en la historia del Madrid republicano con el Museo del Prado como principal protagonista.

PLANTA 4ª (2003)

'Planta 4ª' narra la historia de un grupo de jóvenes ingresados en la planta de traumatología de un hospital donde también se encuentran ingresados pacientes que sufren cáncer de huesos. En la película conocemos la historia de cada uno de ellos, cómo se enfrentan a la enfermedad, cómo la combaten… y sobre todo el sentido de la importancia de la amistad.

‘Los Pelones’, así se hacen llamar los protagonistas de esta cinta, son Miguel Ángel (Juan José Ballesta), Izan (Luis Ángel Priego), Dani (Gorka Moreno) y Jorge (Aljandro Zafra).

‘4º Planta’ está basada en la obra de Albert Espinosa ‘Los Pelones’.

¿Y TÚ QUIÉN ERES? (2007)

La última película de Antonio Mercero en la que trata el tema del Alzheimer, curiosamente la enfermedad que desarrollaría el propio director en los años posteriores.

En '¿Y tú quién eres?' se rodea de grandes actores y amigos como Manuel Alexandre y José Luis López Vázquez (también para él esta fue su última película), acompañados por la actriz Cristina Brondo como los principales protagonistas.

LAS SERIES DE ANTONIO MERCERO

CRÓNICAS DE UN PUEBLO (1971 - 1974)

Es la primera serie que dirigió Antonio Mercero para TVE.

‘Crónicas de un pueblo’ contaba la historia de un pueblo ficticio, Puebla Nueva del Rey Sancho, de Castilla. En sus capítulos nos metíamos en las vidas de los habitantes de este pueblo a través de sus personajes principales como el alcalde Pedro (Fernando Cebrián); el cura don Marcelino (Francisco Vidal); Tomás (Juan Amigo); el cabo de la Guardia Civil; Braulio (Jesús Guzmán) el cartero; el maestro don Antonio (Emilio Rodríguez); Marta (María Nevado), la boticaria… y el resto de personajes que habitaban en él.

VERANO AZUL (1981)

Sin duda alguna ‘Verano azul’ es una de las series más relevantes de Antonio Mercero. Las aventuras de un grupo de amigos durante sus vacaciones en Nerja consiguieron que toda España estuviera pendiente de ellos en los 19 capítulos que duró esta serie.

Con Chanquete (Antonio Ferrandis) y Julia (María Garralón) como principales protagonistas y dos de las figuras mayores en los que se centra la trama, seguimos las travesuras y las historias de Pancho (José Luis Fernández), Bea (Pilar Torres), Desi (Cristina Torres), Tito (Miguel Joven), Piraña (Miguel Ángel Valero) y Quique (Gerardo Garrido).

¿Quién no ha tarareado alguna vez la sintonía de ‘Verano azul’? ¿Quién no recuerda en algún momento esta serie?

Además, el final de la serie fue uno de los capítulos más vistos y más triste de la historia de la televisión. Con la muerte de ‘Chanquete’ a todos se nos murió a alguien de la familia. Un triste final para una exitosa serie que cada verano podemos volver a ver gracias a las reposiciones de TVE.

TURNO DE OFICIO (1986-1987)

Este fue de los primeros papeles de Juan Echanove en televisión.

Cosme (Juan Echanove), Juan Luis Funes 'El Chepa' (Juan Luis Galiardo) y Doña Marina (Irene Gutiérrez Caba) -madre de Cosme- y Eva (Carmen Elías).

'Turno de oficio' es una serie cuenta la historia de unos abogados, que precisamente trabajan en turno de oficio, en la que nos muestra la realidad de la sociedad de aquella época.

FARMACIA DE GUARDIA (1991-1995)

Cinco años estuvo abierta esta ‘Farmacia de guardia’ en nuestra pequeña pantalla en los que Mercero consiguió otro de los grandes éxitos de su trayectoria profesional.

Una serie familiar que conseguía que cada semana nos sentáramos frente al televisor para saber qué historias pasarían, en un nuevo capítulo, en la familia y vecinos de la farmacia de Lourdes Cano.

Lourdes Cano (Concha Cuetos), Adolfo Segura (Carlos Larrañaga), Guille Segura Cano (Julián González), Kike Segura Cano (Miguel Ángel González), Sargento Romerales (Cesáreo Estébanez), María de la Encarnación (María Garralón), Pili Fernández (Maruchi León), Reyes 'Queen' Romero (África Goalbes), Sandra (Enmma Ozores), Fani (Alicia Rozas)... son los protagonistas principales de esta serie por la que pasaron muchos actores y figurantes.

El capítulo final de la serie emitido el 28 de diciembre de 1995 con una cuota de pantalla del 62,8 %, 11.527.000 espectadores de media. Esa noche cerraba para siempre la Farmacia de la Licenciada Lourdes Cano, y los espñaoles nos sentimos algo huérfanos sin poder seguir viendo a esta familia cada semana por televisión.