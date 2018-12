Las noticias de las 5, 15 de diciembre de 2018

Tiempo de lectura: 1



La primera ministra británica, Theresa May, se marcha del Consejo Europeo sin lograr su objetivo, una declaración jurídica vinculante que evite la imposición de una frontera física con Irlanda tras el 'brexit'. En esa cumbre europea se encontraba Pedro Sánchez, que ha reiterado que el Consejo de Ministros del próximo 21 de diciembre se celebrará en Cataluña. Además, ha vuelto a tender la mano al presidente de la Generalitat, ofreciendo a Torra una reunión sin temas censurados pero dentro del marco constitucional, una oferta de diálogo que no ha gustado al Partido Popular. Un juez federal de Estados Unidos ha declarado inconstitucional la ley sanitaria de Barack Obama. El Gobierno ha aprobado convertir en gratuitas aquellas autopistas que, tras quebrar, han pasado a estar gestionadas por el Estado, no será necesario pagar por circular por ellas entre las doce y las seis de la mañana. En la actualidad deportiva, este sábado nos espera una intensa jornada de fútbol.