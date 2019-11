Boletín de noticias COPE del 13 de noviembre de 2019 a las 13.00 horas

a bolsa sigue rechazando el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Podemos. Mientras el resto de índices bursátiles de Europa subían, el IBEX 35 cayó ayer un 0,87%, y a esta hora cede ya un 1,6%. En estas primeras horas, los gestores no aplauden el Gobierno escorado a la izquierda con el apoyo indispensable de los separatistas. El programa económíco no da tranquilidad, y el parqué madrileño pierde el soporte de los 9.200 puntos. Inversores consultados por COPE no ocultan su preocupación aunque confían en los diques que establece Bruselas y que referentes económicos del PSOE, como Nadia Calviño, aporten coherencia a sus propuestas.