El responsable de desarrollo de PlayStation, Shawn Layden, abrirá el Gamelab

El máximo responsable mundial de desarrollo de la consola PlayStation, Shawn Layden, abrirá en Barcelona Gamelab 2018, el Congreso Internacional de Videojuegos y Ocio Interactivo, que se celebrará del 27 al 29 de junio y que contará con nombres de referencia internacional en este ámbito.

Según ha informado la organización del salón, en la conferencia inaugural de Gamelab 2018, el miércoles 27 de junio, Shawn estará acompañado de otra de las grandes personalidades de la industria, Mark Cerny, premio Leyenda Gamelab 2013 y arquitecto jefe de PlayStation 4.

Shawn Layden es una figura clave del éxito mundial de las consolas de Sony, pues lidera todo el desarrollo de software propio en PlayStation como máximo responsable de Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios y, además, supervisa trece estudios en Europa, Japón y Estados Unidos.

Layden, con más de 25 años de experiencia en la industria del videojuego, ha participado también en el diseño de algunos títulos destacados de la consola, como Horizon Zero Dawn, MLB: The Show, The Last Guardian, Uncharted, Farpoint, GT Sport y God of War.

Por su parte, Cerny debutó a los 17 años en Atari, donde creó el exitoso arcade "Marble Madness" y durante años trabajó en SEGA supervisando la creación de "Sonic the Hedgehog 2".

Más tarde fue nombrado presidente de la división de juegos de Universal Studios, en 1998 fundó Cerny Games como consultoría y desde entonces ha participado en la creación de diversos juegos para la consola de Sony y ha sido el diseñador de la PlayStation 4 y la PlayStation Vita.

Además de Shawn Layden y Mark Cerny, otras figuras clave del presente y del futuro de la industria y la creación del videojuego estarán en Gamelab 2018, como Daniel Vávra, director creativo de "Kingdom Come: Deliverance", Esteban Ordano y Ari Meilich responsables de Decentraland, el primer mundo virtual habilitado con criptomoneda, y Kati Levoranta, CEO de Rovio Entertainment, creadores de "Angry Birds".

Otros invitados destacados serán Henrique Olifiers, cofundador de Bossa Studios, desarrolladores de "Worlds Adrift", Debbie Bestwick, fundadora de Team17, creadores de "Worms", Jason Roberts, creador del éxito indie "Gorogoa" y Aleissia Laidacker, directora de interacción de la innovadora plataforma de realidad mezclada Magic Leap.

Igualmente, participarán en el salón Rami Ismail, gurú del desarrollo independiente, Christian Rouffaer, responsable del proyecto de videojuego y realidad virtual del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Damir Slogar, fundador de Big Blue Bubble, creadores de "My singing monsters", Angie Smets, productora de "Horizon Zero", Dawn Maja Moldenhauer, artista y productora de "Cuphead", y el periodista tecnológico Dean Takahashi.