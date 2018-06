Adam Yates liderará al Mitchelton Scott en el Tour de Francia

El español Mikel Nieve ha sido incluido entre los ocho corredores del Mitchelton Scott para el Tour de Francia que comienza el 7 de julio. donde el británico Adam Yates asumirá la función de jefe de filas.

Yates, de 25 años. mejor joven del Tour en 2016 y ganador este años de sendas etapas en Tirreno Adriático y Dauphiné, tendrá a su servicio un equipo experimentado en el que la figura de Mikel Nieve será clave para las etapas de montaña.

La formación australiana estará compuesta por Adam Yates (GBR), Mikel Nieve (ESP), Jack Bauer (NZL), Luke Durbridge (AUS), Mathew Hayman (AUS), Michael Hepburn (AUS), Damien Howson (AUS) y Daryl Impey (RSA).

"Es genial volver al Tour de Francia, tengo grandes recuerdos de 2016. En California y Dauphine estuve a un nivel realmente bueno a pesar de no tener la preparación ideal. Incluso logré un triunfo de etapa al final del Dauphiné, que fue importante para la confianza antes de mi mayor objetivo de la temporada", señaló Adam Yates.

Yates advirtió del peligro de la primera semana con la etapa de pavés y jornada de presumible viento, pero se siente confiado con el apoyo del equipo. "Tengo un gran equipo para pelear por la general, ya sea en el llano o en las etapas de montaña. Tenemos potencial para afrontar cualquier circunstancia", concluyó.

PREVIEW: “In what has been an incredibly successful season for the team already, we are really excited by the strength & potential of the 8 riders we’ve selected for this year’s @LeTour."



�� Our #TDF2018 team is in! Read more: https://t.co/Oy6ByK8KHV pic.twitter.com/caim7QCn16