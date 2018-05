Terry vs. Tori: "Nuestras composiciones surgen de forma natural"

La sorpresa hizo acto de presencia en Terry vs. Tori cuando DIY Magazine los destacó como una de los mejores grupos de música underground de España. El dream pop pegadizo de esta banda emergente ha llamado la atención nacional e internacionalmente desde que publicasen su primer EP en junio de 2016. La formación dio sus primeros pasos durante la primera mitad de dicho año, cuando el guitarrista/compositor Manuel Jiménez decidió grabar una selección de sus canciones con la vocalista/guitarrista Erica Pender. El bajista José Prieto se unió al grupo justo antes de comenzar a grabar dicho trabajo, movido por un interés común por el dream pop y las vibraciones de la música surf. Tras algunos cambios en la composición de la banda, en agosto de 2017 entró Pablo González como baterista, tras haber estado en la conocida banda emergente Leicomers.

“Box Bedroom Rebels continue their excellent series of 7″s with this Spanish indie pop group who sound something like a cross between the Shop Assistants and Real Estate. Totally... https://t.co/cllLwxjXHV