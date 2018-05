Tecnología para oír lo que no se puede ver

La nueva versión de unas gafas para ciegos con inteligencia artificial que convierten en tiempo real la información visual en audio para identificar rostros, productos de consumo y traducir oralmente cualquier texto se activarán ahora siguiendo la mirada o con un simple gesto del dedo.

Así lo han indicado a Efefuturo sus responsables, de la empresa OrCam, cuyo dispositivo, recién presentado en Madrid, memoriza hasta un centenar de rostros y además identifica si las imágenes se refieren a hombres, mujeres, adultos o niños, con una base de datos que almacena 70.000 códigos de barras para reconocer asimismo productos en el supermercado.

Con una cámara de poco más de 20 gramos que se acopla a la patilla de todo tipo de gafas, este dispositivo escanea y procesa las imágenes para convertirlas en audio en tiempo real con algoritmos e inteligencia artificial, añaden desde OrCam Technologies.

Por su parte, Guillermo Hermida, director del Cidat, el Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación Tiflotécnica de la ONCE, ha explicado a Efefuturo que en el mundo de la telefonía móvil existen varias aplicaciones con sistemas de reconocimiento óptico de gran ayuda para personas con discapacidad visual aunque reclama mayor accesibilidad a la tecnología.

En vísperas del Día Mundial de Internet, que se celebra este jueves, Hermida ha destacado los bajos precios de las aplicaciones móviles, incluso gratuitas, y la facilidad de manejo del teléfono móvil que las convierten en una gran herramienta para las personas con déficit visual.

Otra de las grandes virtudes de las aplicaciones es que permiten al invidente pasar desapercibido más allá de tecnologías demasiado llamativas, incómodas de llevar o de difícil manejo, añade.

Entre otras, ha destacado una gratuita de Microsoft actualmente en fase de pruebas llamada "Seeing AI", que convierte el móvil en una lente y permite reconocer textos, identificar intensidades de luz, etc.

El procesamiento en "la nube" de las imágenes escaneadas permite a esta herramienta comparar ingentes cantidades de datos e identificar por comparación qué tipo de animal en concreto se está observando o cualquier objeto. Google asimismo tiene su propio motor de inteligencia artificial y apoya con nuevas iniciativas el uso de este tipo de tecnologías para reconocimiento de objetos y caras.

Una aplicación para móviles que identifica cualquier billete en el mudo es LookTel Money Reader, y para leer documentos existe por ejemplo TextGrabber. Por otra parte TapTapSee permite comprar lotes de fotografías e identificar automáticamente objetos que son descritos tras ser apuntados con una cámara.

"Be my eyes" conecta la aplicación con un voluntario, sin problemas visuales, que mediante la cámara del móvil de la persona discapacitada le lee lo que tiene delante. Así por ejemplo, si alguien que no ve bien se toma un café y no sabe si se ha manchado, el voluntario conectado le informa.

Si a la persona con dificultad visual se le ha caído una cuchara y no la encuentra, el voluntario le guía en la distancia para que la localice, explica Hermida.