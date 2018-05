Venezuela se prepara para vivir un nuevo fraude electoral

Hace apenas tres meses 'La Tarde' de COPE se desplazó hasta Cúcuta. Una ciudad colombiana que colinda con Venezuela, y a la que cada día llegan miles de venezolanos que cruzan a través del Puente Simón Bolívar. Cruzan los que pueden, muchos otros se limitan a rebuscar comida entre la basura, y a gastarse el poco dinero que tienen. Este domingo se celebran unas nuevas "elecciones", y dicen que Nicolás Maduro lo tiene todo bien atado, el resultado ya se lo pueden imaginar.

"El gobierno decidió la fecha, quiénes son los candidatos, qué partidos y qué ciudadanos pueden participar, se condolida un fraude"

Mientras tanto, la oposición ya está preparada para recibir la noticia, como Eloy Enrique Bravo: "Todos saben que es un fraude. La oposición y los demócratas estamos preparados para no salir el domingo a votar, ni a hacer ninguna actividad pública. Está fuera de la fecha que la Constitución establece". Pero no parece ser una preocupación para Maduro, al que hemos visto cantar en su campaña electoral, mientras la gente sufre: "Las calles de Caracas están totalmente llenas de ciudadanos en busca de comida, dinero, de efectivo. No hay efectivo para coger el transporte público. Caracas en general está bajo un caos galopante, que no vislumbra una mejora, y menos en medio de un proceso electoral. La gente se sigue muriendo por falta de medicamentos, y la gente sigue haciendo largas colas en los supermercados. Venezuela sigue sumergida en un caos".

Por tanto el domingo se consolidará un nuevo fraude electoral: "El lunes estaremos igual, no se producirá ningún cambio. Estamos en medio de un gobierno totalitario, que elige todo según su conveniencia. Hay gente que se pregunta que por qué no vamos a votar. La oposición no es abstencionista, pero no se puede participar cuando no hay elección. El gobierno decidió la fecha, quiénes son los candidatos, qué partidos y qué ciudadanos pueden participar, se condolida un fraude. Además de generar más escasez está generando más desconfianza y pobreza. Consolida la ruptura del tejido social".