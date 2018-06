Alberto Rojas: "El silencio del hambre es uno de los sonidos que nunca olvidaré"

Alberto Rojas presenta en 'La Tarde' su nuevo libro, "África. La vida desnuda", en el que ha reflejado historias que ha conocido en sus 20 viajes en África.

El periodista ha explicado que para él era muy frustrante haber viajado más de 20 veces a África, y no tener un hilo conductor: "Estaban todos lo reportajes sueltos en Internet y no había manera de juntarlos. Para mí ha sido como una huida esos viajes. Cuando me pregunto porque lo hago, me cuesta encontrar la respuesta, y en realidad estaba ignorando un viaje personal a mi infancia que sí tenía que hacer. Pierdo de pequeño un ser querido. Esa muerte nunca la integré bien conmigo mismo, y por no hacer ese viaje a casa de mi abuela, que fue la que murió de forma abrupta, lo que hago es hacerme el equivalente a siete vueltas al mundo para no ir a 10 minutos de mi casa. Eso para mi era un viaje, y no 20, y por ello la mejor forma de plasmarlo era hacer un libro".

"Cuando entras en un centro de desnutridos, lo único que escuchas es el sonido de las aspas de los ventiladores, y los sonidos de las moscas"

El libro define a la perfección la realidad que vive África, es un reflejo perfecto, y no hay mayor definición del drama que lo que esta semana está ocurriendo con la naviera Aquarius: "La gente viene de sitios donde la vida es absolutamente desnuda, allí no hay redes sociales, allí no hay nada, ni hay postureos, no hay los problemas del primer mundo, es una supervivencia directa".

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA | Alberto Rojas en 'La Tarde'

Uno de los puntos más llamativos del libro, es el tema de los niños y la desnutrición: "Cuando entras en un centro de desnutridos, lo único que escuchas es el sonido de las aspas de los ventiladores, y los sonidos de las moscas. Los niños ya no lloran. El silencio del hambre es uno de los sonidos que nunca olvidaré".