Bacterias resistentes, 30 veces más mortales que un accidente de coche

España es líder mundial en consumo de antibióticos en personas y animales. Abusamos de estos fármacos y tiene consecuencias. Uno de cada dos antibióticos se recetan de forma inadecuada o innecesaria. Responsabilidad de los médicos, de los pacientes no realizar bien el tratamiento.



El resultado un problema grave: bacterias que se hacen resistentes y ante las que ningún antibiótico es eficaz. Se llaman bacterias resistentes y son la causa de 35.000 muertes cada año en nuestro país, 30 veces más que los accidentes de coche.



“Ninguna persona ni edad está libre de adquirir una infección por bacteria multiresistente. Sin ir a ningún hospital puedes infectarte porque te la puede transmitir una persona que o bien ha ido al hospital o bien recibió un tratamiento antibiótico y generó resistencia en su intestino y le transmitió la darle la mano esa bacteria” explica el presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) José Miguel Cisneros que señala que las personas con enfermedades crónicas o problemas inmunitarios son aún más vulnerables.



En los hospitales la cosa se complica aún más, aumentan las posibilidades de infectarse. Así lo demuestra un primer registro de pacientes afectados realizado con datos de 82 hospitales en España. En tan solo una semana trataron a 900 personas infectadas con una de estas bacterias y fallecieron 1 de cada 5.



Y es que como subraya Cisneros “estamos en una situación donde ahora mismo hay pacientes ingresados en hospitales de nuestro país con infecciones a bacterias contra la que ningún tratamiento es eficaz, que son panresistentes. Toda una paradoja en la época con más antibóticos de la historia”.



Las perspectivas no son para mejor, hay pocos antibóticos en desarrollo, es un proceso lento y poco rentable para los laboratorios. Pero, de no hacer nada, los expertos alertan que en 2050 el número de muertes por resistencias bacterianas superará en Europa el de las registradas por cáncer. Pronto recalcan nos preocupará más infectarnos en el hospital que someternos a una intervención quirúrgica.



Es posible remediarlo, dicen los médicos, pero hace falta dar al problema la importancia que tiene. Las bacterias multiresistentes son una amenaza para la salud pública de primera magnitud según reconocen desde la Organización Mundial de la Salud (OMS).



“Tenemos que disminuir el uso inadecuado de antibióticos en hospitales y en atención primaria pero no solo eso debemos evitar infecciones y que las bacterias se transmitan y esto es especialmente importante en los hospitales donde más posible es el contagio” señala Angel Asensio portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH).

Hacen falta medidas preventivas de higiene, limpieza y desinfección, de clasificación de pacientes. Y para ello faltan medios humanos y financiación. Ni un euro figuran en los Presupuestos que se negocian para atajar específicamente este problema a pesar de que hace 4 años que está en marcha un Plan Nacional.

Tampoco tenemos en nuestra medicina especialistas en enfermedades infecciosas, una anomalía frente a los países de nuestro entorno. El Congreso apoyó el año pasado la puesta en marcha de esta especialidad pero nada se ha hecho y por ello de la Alianza General de Pacientes su vicepresidente Antonio Bernal pide a la ministra de Sanidad, Dolors Monserrat, que “ponga los pies en el suelo y afronte la realidad”.