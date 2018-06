‘Cuando la avaricia te hace caer en las garras de grandes estafadores’

Aquí en España todos recordamos la estafa piramidal de AFINSA-FORUM FILATÉLICO… empresas que prometían rentabilidades fijas muy altas. Fórum Filatélico fue fundada en 1979 y Afinsa en 1980. Ambas fueron intervenidas en el año 2006. También charlamos sobre el caso IBERCORP con uno de los periodistas que realizó la investigación periodística para ‘El Mundo’, Casimiro García-Abadillo.

Carlo Ponzi, creador de la estafa piramidal

También hemos salido de España para conocer quién creó el ‘sistema piramidal’ que suele terminal mal… Fue un italiano llamado Carlo Ponzi quien creo eso de ‘tú me prestas dinero que yo te lo devuelvo con intereses muy altos’… el problema es cuando todo el mundo decide retirar su dinero al mismo tiempo…

Bernard Madoff, el estafador más grande de la historia

Este gestor estadounidense llegó a estafar 65.000 millones de dólares en 2008 con un esquema similar al de Carlo Ponzi. En una entrevista concedida en junio de 2010 al New York MagazineBernard Madoff declaró: “No me arrepiento ni siento los daños causados a los estafados, que se jodan mis víctimas, eran ávaros y estúpidos. Fue una pesadilla para mí, me habría gustado que me hubieran cogido hace seis u ocho años. La prisión es una liberación”.

El autor de estas palabras no es otro que el responsable de la estafa piramidal que salpicó a los gigantes de la banca mundial. Bernard Madoff fue presidente de NASDAQ y el dueño de una firma de inversión que llevaba su nombre. Este gestor estadounidense llegó a estafar 65.000 millones de dólares con un esquema similar al de Carlo Ponzi en 2008. Las consecuencias fueron más allá del dinero. Madoff tiene el récord de ejecutar el mayor fraude de la historia llevado a cabo por una sola persona. En estos momentos se encuentra cumpliendo una condena de 150 años de prisión, la máxima que un juez le podía imponer. “En realidad en el caso de Madoff los pequeños inversores no se vieron afectados, los que se vieron realmente afectados fueron los grandes fondos de inversión. Esto es como cuando hay una burbuja especulativa, pasó en el año 2007 cuando los mercados se hundieron y la memoria es muy frágil, si miramos la historia de los últimos siglos nos encontraremos con casos de inversiones similares y es posible que esto vuelva a ocurrir” asegura Josep Bertrán, responsable de programas financieros de EAE Business School en ‘La Noche de COPE’. Fueros sus propios hijos, Mark y Andrew quienes entregaron a su padre, Bernard Madoff, a la justicia. “No sabíamos nada”, repitieron una y otra vez durante el juicio. La justicia acabaría condenando a Madoff padre a 150 años de prisión.

Jordan Belfort, de estafador en Wall Street a conferenciante

¿Has visto la película ‘El lobo de Wall Street de Martin Scorsese? Esa película está basada en la vida de Jordan Belfort. Se hizo rico vendiendo acciones a un precio inflado; las vendía a mayor precio del que realmente tenían. Terminó pasando por la cárcel, (solo veintidós meses) y ahora se dedica a sus 55 años a dar conferencias.