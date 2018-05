Torra y Puigdemont ofrecen una rueda de prensa conjunta en Berlín

El presidente electo de la Generalitat, Quim Torra, y el expresident Carles Puigdemont ofrecen este martes una rueda de prensa conjunta en un hotel de Berlín (Alemania), un día después de la investidura de Torra como 131 presidente de la Generalitat de Cataluña.

En su primer discurso tras ser elegido por el Parlamento catalán por mayoría simple, Torra se ha comprometido en la cámara a investir de nuevo president a Puigdemont, su predecesor en el Govern, como uno de los objetivos para de esta legislatura, en el que el papel de Torra ha sido definido por él mismo como "provisional"

Torra ha defendido en la segunda sesión del pleno de investidura en el Parlament la creación de una "república también para España" y ha pedido a las formaciones partidarias y contrarias a la independencia que hagan "autocrítica" por lo ocurrido en los últimos meses. En su intervención Torra ha asegurado que la "libertad" que quiere para Cataluña también la desea "para todos los pueblos" y ha afirmado: "La libertad tiene nombre de república: república catalana y república española".

"Es hora de que evaluemos las lecciones aprendidas en los últimos meses", ha planteado Torra, que ha recalcado que es necesario hacer "un punto de autocrítica" y se ha mostrado dispuesto a ser "el primero" en hacer este ejercicio.

Así, ha "lamentado" los polémicos tuits que publicó en 2012 y 2013, en los que refería de forma despectiva a "los españoles" y, aunque considera que están "sacados de contexto", ha reiterado sus disculpas y ha recalado que "de ninguna manera" su intención era ofender: "Me sabe mal si he podido utilizar alguna palabra inconveniente. Me arrepiento, no volverá a pasar", ha agregado.

El presidente electo y el expresidente catalán, que contempla elecciones en cataluña a finales de octubre, comparecerán así ante la prensa en el Sana Berlin Hotel de la capital alemana a las 16:00 horas de este martes.