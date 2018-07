Pedro Sánchez, del "no es no" al "sí" a todo

Pedro Sánchez comenzó el mandato de Mariano Rajoy con una frase que le marcaría durante el resto de la legislatura: "no es no". Sánchez no pactaría con Mariano Rajoy una gran coalición para que el Partido Popular pudiera gobernar en 2016 o, al menos, la abstención de algunos de sus diputados. Dos años después, el lider del PSOE llegó a presidente del Gobierno tras ganar la primera moción de censura en la democracia española haciendo concesiones.

Pedro Sánchez consiguió sacar adelante esta moción con el apoyo de los grupos independentistas, a pesar de haber asegurado hace cuatro meses que "los independentistas no pueden ser en ningún caso aliados nuestros, ni para una moción de censura". Pero, posteriormente, defendió que los votos de los independentistas son "tan legítimos" como los demás.

La negativa de Sánchez se extendió también a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "No son creibles, atacan al Estado del Bienestar y no defienden ni a las mujeres, ni a los trabajadores, ni a los parados, ni a los jóvenes." afirmaba Sánchez a través de su cuenta de Twitter.

Los #PGE2018 no son creíbles, atacan al Estado del Bienestar y no defienden ni a las mujeres, ni a los trabajadores, ni a los parados, ni a los jóvenes. Si algo demuestran es que PP y Cs son lo mismo pero con distinto nombre.#SinPersonasNoHayPresupuestos pic.twitter.com/5HuT9fjhH6 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 2 de abril de 2018

Sin embargo, tras la moción, cambió de idea. El líder socialista se comprometía entonces a mantener los presupuestos que aprobaron PP, Ciudadanos y PNV para así conseguir el apoyo del partido vasco. Aunque recibieron enmiendas de cinco aliados de Sánchez en la moción de censura.

En los días previos a la votación de la moción de censura, Sánchez prometía convocar elecciones en un plazo "corto, razonable de tiempo" para poder llegar a un acuerdo con Ciudadanos. Pero en su primera entrevista como presidente del Gobierno Sánchez afirmó que aspiraba a convocar las elecciones en 2020, agotando así la legislatura.

Desde que ha comenzado la legislatura, Pedro Sánchez no está poniendo complicaciones para aceptar las peticiones que le hacen. En Cataluña no ha tenido problema para acercar a los seis líderes independentistas a cárceles catalanas. Con este movimiento Sánchez intenta mejorar su relación con el presidente de la Generalitat, Quim Torrá, antes de su reunión el 9 de julio. Y según dijo Inés Arrimadas en 'Herrera en Cope' Pedro Sánchez está utilizando esto para mantenerse en Moncloa.

Sánchez tampoco ha tenido reparo en cambiar al candidato propuesto para presidir RTVE. Desde la propuesta inicial, Arsenio Escolar, ha habido tres más negociadas con Podemos, Ana Pardo de Vera, Andrés Gil y Tomás Fernando Flores. Además, el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá ha apoyado a Sánchez para elegir al presidente de RTVE, ya que el presidente le ha prometido mantener un diálogo sobre la Generalitat "sin censura".

En materia de Exteriores, Sánchez también ha dicho 'sí' a traer a los inmigrantes del Aquarius y ha pactado con Merkel la llegada a España de refugiados en Alemania a cambio de cubrir los costes de la entrega de estas personas y a prestar apoyo financiero y material a España como frontera exterior de la UE. El "no" ya no forma parte de su vocabulario.