Arrimadas: "La política penitenciaria nunca debe de ser una moneda de cambio para llegar a Moncloa"

La líder de Cs en Cataluña , Inés Arrimadas, ha lamentado en 'Herrera en COPE' el traslado de de seis presos preventivos del "procés" a cárceles catalanas, incluido el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras. “Nunca se ha dado en España que haya presos por un cargo tan grave como rebelión y que vayan a estar bajo custodia de los mismos que han dado el golpe contra la democracia".

En este sentido, la líder de Ciudadanos en Cataluña y portavoz nacional del partido ha afirmado que “no se puede comparar un preso común que va a una cárcel de Cataluña con Oriol Junqueras que ahora va a estar custodiado por una persona que no solo es de su partido sino que además está debajo de él en la jerarquía” por lo que en su opinión se podrían dar “beneficios injustificados”.

Pedro Sánchez “mira para otro lado y dice que está todo normalizado”​

En su opinión este traslado responde a que el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez “cada 15 días tiene que pasar por el aro para renovar la mayoría separatista en el Congreso”. “Sánchez está vendiendo España a trozos por mantenerse en Moncloa y la política penitenciaria nunca debe de ser una moneda de cambio para llegar a Moncloa", ha insistido

En este sentido Inés Arrimadas ha denunciado que se siguen violando los derechos de millones de catalanes y que el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez “mira para otro lado y dice que está todo normalizado”. “La semana pasada se ha nombrado delegada del gobierno de Cataluña a una persona fugada de la justicia, se ha declarado persona non grata al jefe del Estado, se siguen poniendo símbolos independentistas, no se renuncia a la unilateralidad, hay personas fugadas de la justicia que cobran un sueldo de diputado... Todo esto de normal no tiene nada. Los catalanes que no estamos conformes con el proceso independentista sentimos que nos han vuelto a vender al nacionalismo a cambio de llegar a Moncloa y mirar para otro lado no es la solución cuando se están violando los derechos de millones de españoles”.

En su opinión, el 155 debería de seguir vigente porque "se siguen violando los derechos de millones de catalanes. Nuestro presidente de la Generalitat dice que España no es una democracia porque hay presos políticos y fuera de nuestras fronteras se ha atrevido a comparar lo que pasa en Cataluña con el genocidio armenio, se han vuelto a abrir las embajadas de Cataluña y dicen que abrirán más, han hecho limpieza entre los Mossos para poner arriba a aquellos que comparten el 'procés'. Los derechos se están vulnerando”.

Arrimadas cree que el artículo 155 debería seguir vigente en Cataluña porque “se siguen vulnerando derechos de los españoles”. Apuesta por alcanzar acuerdos entre los partidos constitucionalistas para controlar las finanzas de la Generalitat, los Mossosy las embajadas en el exterior y después convocar elecciones, pero Sánchez está mirando para otro lado”.

Por último, la líder de C's, declara que la victoria de su partido en la elecciones catalanas ha servido para que todo el mundo entienda que Cataluña no es independentista, ha sido la victoria más importante desde hace 35 años pero “la situación de años no se revierte en 15 días”.