Martínez-Maíllo: "Hace tiempo que no entendemos a Aznar cuando habla"

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha apostado hoy por llegar al congreso extraordinario que se celebrará a mediados de julio para renovar el liderazgo del partido con una única candidatura, una persona que sirva de cabeza de cartel para las próximas elecciones generales.

En una entrevista en RNE, Maíllo ha recordado que cualquier militante con cien avales puede presentarse como precandidato y, a partir de ahí, hay una proceso para que lleguen los dos con más apoyos al congreso, pero si se puede encontrar a una persona que "aglutine e integre" a todos antes de este encuentro "sería lo más deseable", ha opinado. Maíllo no ha querido entrar en cuál puede ser el mejor candidato, de todos los nombres que suenan para sustituir a Mariano Rajoy al frente del partido, pero ha considerado que el PP "tiene mucho banquillo" y aunque se habla de dos o tres personas, a él le salen "más" posibles candidatos. Por lo que respecta a las declaraciones ayer del expresidente del Gobierno y del PP José María Aznar ofreciéndose para colaborar en la reconstrucción del centro-derecha, Maíllo ha replicado que "no hay que reconstruir nada", sino que lo necesario es "fortalecer el proyecto de centro-derecha entorno al PP". "Hace mucho tiempo que no le entendemos cuando habla", ha dicho Maíllo en referencia a Aznar, a quien reprocha que incluya en el centro-derecha a Ciudadanos, un partido que es de un signo o de otro en función "del titular de la prensa del día".

El coordinador del PP ha asegurado que se enteró de la decisión de Rajoy de dejar la Presidencia del partido, anunciada ayer, el día anterior en una llamada de teléfono que le hizo el expresidente del Gobierno en la que le dijo que "no se veía como líder de la oposición". En todo caso, ha indicado que Rajoy no se ha ido porque los españoles hayan querido sino por una moción de censura socialista que está produciendo "un efecto rebote" en la afiliación al PP, ya que desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno se han incrementado las altas en el partido, con 500 nuevas entre el pasado viernes, 1 de junio, y el lunes.

Para Maíllo, Sánchez es un presidente "interino" que va a estar en La Moncloa un tiempo muy corto, porque le va a ser complicado gobernar con los pocos escaños que tiene y el apoyo de Bildu y los independentistas. Por eso, le ha reclamado que "no estropee mucho" la herencia que deja el PP y con eso "ya vale".

Sobre la intención de los 'populares' de enmendar sus propios presupuestos en el Senado, Maíllo ha argumentado que hubo un acuerdo para aprobar estas cuentas públicas en el Congreso que "algunos rompieron unilateralmente", en referencia al PNV, por lo que ahora el PP se siente "libre" para "mejorarlos mínimamente". En cuanto a su opinión sobre los nuevos ministros como Josep Borrell o Carmen Calvo, Maíllo los ha enmarcado en un intento de Sánchez de "blanquear" sus propias decisiones y "dar una de cal y otra de arena" para mantener el equilibrio tras conseguir el apoyo de los independentistas.