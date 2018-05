El Gobierno avisa: actuará si se incluye en el nuevo Govern a exconsejeros en prisión

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado hoy que el Ejecutivo tiene un plan para actuar en el caso de que el president Quim Torra nombre para su Govern a exconsellers que se encuentran en prisión preventiva porque no sería viable ni de "sentido común" que cumplieran su función. En la rueda de prensa, tras el Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha explicado que el Gobierno está preparado ante esta eventualidad, pero "no actúa sobre hipótesis" por lo que solo procederá "si se hace" efectivo este tipo de nombramientos y toman posesión. Ha insistido en que es necesario un Gobierno "legal y viable" en Cataluña y esto "implica poder ejercer realmente las competencias" por parte de los consejeros, algo que "factualmente no es posible" si estos se encuentran en la cárcel. Por eso, ha hecho desde el Gobierno un llamamiento a Torra para que "impere el sentido común" porque si constituye un Ejecutivo con alguno de sus miembros encarcelado la lectura que se haría es que "hay un presidente de la Generalitat que quiere aumentar la tensión" y "eso no lleva a ningún lado", ha advertido.

En todo caso, aún "no se ha producido", ha apostillado Méndez de Vigo, tras lo que ha reclamado "reflexión" a Torra para abrir una fase de diálogo "sin tensiones". Lo que ha afirmado con un "sí" rotundo el portavoz del Gobierno es que el Ejecutivo tiene un plan ante la eventualidad de que haya consejeros que estén en prisión, pero no ha aportado detalle alguno al respecto.

Méndez de Vigo ha reiterado que el Ejecutivo no quiere pronunciarse sobre hipótesis, en relación a la formación de Govern, por lo que va a esperar a ver como se constituye pero ha garantizado que mantendrá el respeto a la legalidad "como ha mantenido siempre, como hace unos meses cuando acordó la aplicación del 155". Ha explicado, además, que, tal y como su nombre indica, tomar posesión "implica posesionarse" y, por lo tanto, estar presente en ese momento, y los exconsellers que se encuentran en prisión solo podrían participar en este acto si fuesen autorizados por el juez a salir de la cárcel.

En este sentido, ha recordado que el Tribunal Constitucional ya vetó en abril la pretensión de hacer "una investidura telemática y virtual" del expresident Carles Puigdemont, huido en Berlín, y ahora, aparte de estas consideraciones jurídicas o de las políticas, "hay una de sentido común", ha dicho Méndez de Vigo, para que no sean consellers personas que están en la cárcel.