ETA reconoce que España y Francia reventaron su plan

La banda terrorista ETA admite haber celebrado en el pasado reuniones secretas con los gobiernos de España y Francia. Así lo confirma una carta interna enviada por el grupo a la que ha tenido acceso este miércoles COPE. En ella, reconocen además, que fueron derrotados por el Estado de Derecho, ya que "no fueron capaces de llegar a acuerdos" ni con los ejecutivos de ambos países ni entre "los agentes vascos"

A través de este documento, la banda expresa que se quiere terminar con el proceso iniciado en 2010 que tiene como consecuencia la disolución de la banda. Se cierra así, dicen, un ciclo de 60 años en los que ha habido sesiones de negociación y reuniones secretas de ETA con los gobiernos de España y Francia sin llegar a un acuerdo. Una falta de soluciones que ha prolongado un conflicto "que podría haber terminado mucho antes". La banda reconoce el "sufrimiento" que ha causado a consecuencia de la lucha y que ahora se ha brindado una nueva oportunidad de "construir un futuro entre todos".

"No repitamos los fallos, no dejemos que los problemas se pudran. Eso no sería más que fuente de nuevos problemas", advierte sin embargo ETA. "La confrontación de años ha dejado profundas heridas y hay que darles una cura adecuada. Algunas están sangrando hasta ahora, ya que el sufrimiento no es un tema del pasado".