Durísimo rifirrafe entre Cospedal y Rufián: "No haga usted un Cristina de Borbón"

La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y el diputado de ERC, Gabriel Rufián, han protagonizado este martes un áspero desencuentro en la comisión de investigación de la financiación del PP en el Congreso de los Diputados.

"No me venga con historias de feminismo". Con esta advertencia previa el portavoz de ERC ha preguntado a Cospedal sobre su marido. Tras señalar López del Hierro está "involucrado en enormes casos de corrupción" Rufián le ha dicho a Cospedal que "su trayectoria" política "no merece" que ella, "por amor", haga "un Cristina de Borbón o un Ana Mato".

Cospedal ha negado que su marido esté implicado en casos de corrupción, y ha recalcado que quienes dicen que financió en negro campañas del PP lo hacen para perjudicarla a ella. El portavoz de ERC ha señalado que "algunos que llevan toga" hacen esa afirmación y Cospedal le ha replicado que "ninguno" y ha pedido a Rufián que no dijera "mentiras" al respecto.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, también ha salido en el tenso debate. "¿Quién es M. Rajoy?", le ha preguntado Rufián en referencia a los papeles de Bárcenas, donde aparece esta inscripción. A ello, Cospedal ha insistido en que no hay "ninguna caja B" en el PP. "Hay gente que ha hecho cosas", se ha limitado a decir la ministra.