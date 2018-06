El 'cuponazo' vasco que el PNV puede perder tras traicionar a Rajoy

Sed de venganza en el PP. Después de que el PNV votara a favor de la moción de censura para desbancar a Rajoy del poder, Génova apuesta por cobrarse esta traición. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha anunciado este lunes que su partido en el Senado incluirá enmiendas a los presupuestos sobre cuestiones que antes no podía abordar por su pacto con el PNV, pero que una vez roto por parte de los nacionalistas vascos, va a defender en la Cámara Alta. En declaraciones en Telecinco, Hernando ha recordado que el PP ya no tiene "vinculación con el PNV" porque ese partido "ha roto la confianza entre las distintas formaciones" que apoyaron los presupuestos del Gobierno de Mariano Rajoy en el Congreso. Ahora, ha añadido, los populares tienen "manos libres" para "mejorar" las cuentas del Estado y para incluir algunas enmiendas que se dejaron "en la cartera" porque sabían que con el PNV no podrían salir adelante.

¿Qué beneficios económicos para el País Vasco que el PNV se ganó en estos Presupuestos puede perder ahora con su 'traición' a Rajoy? El País Vasco logró en sus negociaciones una inversión récord de 540 millones, más de un 35% por encima que el año anterior. Una jugosa mejora que ahora está en peligro. De esa cantidad, 306 millones están destinados a modernizar la red de ferrocarriles, 40 millones serán para la rebaja de los peajes eléctricos a la industria vasca y el aeropuerto de Foronda recibirá 3,5 millones de euros para recuperar el horario de 24 horas de operaciones y modernizar su terminal. También hay una inversión de 4,2 millones para mejorar el Puerto de Pasaia o una inversión en i+D+i de 65 millones.

El PNV también arrancó al PP el compromiso de mejorar las pensiones en toda España con una revalorización en 2018 de un 1,6%, y en 2019 según el IPC; el incremento de las bases reguladoras de las pensiones de viudedad (56% y 60%) en los próximos dos años; y el retraso hasta 2023 del llamado factor de sostenibilidad. Todas esas medidas, según Hernando, estarían garantizadas y quedarían excluidas del "castigo" al PNV.

PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA EL PAÍS VASCO

540 millones de euros que llevan mejoras en:

330 millones para mejorar la red de ferrocarriles

4,2 millones para el Puerto de Pasaia

500.000 euros para la plataforma intermodal de Lezo-Pasaia

400.000 euros este año para el Intercambiador de Riberas de Loiola

40 millones para la rebaja de los peajes eléctricos de la industria vasca

65 millones para I+D+i

25 millones para la cárcel de Zubieta

3 millones para la Fundación Matia

1,5 millones para la Universidad de Mondragon

1,5 millones para sustituir la barandilla de La Concha

1,7 millones para acondicionamiento y dotación de servicios de la playa de Santiago de Zumaia

4,5 millones para proyectos culturales