Los problemas de algunos aficionados del Atlético para conseguir entradas para la final de Lyon

Hay cierto malestar generalizado en la afición del Atlético de Madrid a la hora de buscar entradas para la final de la Europa League, en Lyon, el próximo 16 de mayo.

De casi 60.000 localidades que tiene el Nuevo Estadio de Lyon, la UEFA dispone para el Atlético de Madrid de 11.552. De ésas, 9.099 son para los socios (ya han comenzado a retirarlas desde este lunes en las taquillas del estadio Metropolitano). Cada socio sólo puede coger una. Una escasez de entradas que, unido a otras circunstancias, han provocado situaciones que no gustan.

El Partidazo de COPE contactó con Daniel del Castillo, socio-abonado 2.700, que lamentó un problema que surge a raíz de que las entradas, por cuestiones de seguridad y para evitar problemas de partidos anteriores, sean nominativas: "Va a ser la primera vez que se lleve un control así. Antes, para la compra sí te pedían que tuvieses un abono, pero después no había un control. Se ve que quieren evitar problemas como el de Milán, donde las aficiones acabaron mezcladas. La gente tenía la costumbre de otros años de que cada uno tenía derecho a una entrada y luego podía hacer con ella lo que quisiera, en mi caso, quería ir con mi hijo y no voy a poder hacerlo, aunque entiendo al club. Una de las opciones es esperar a mi hijo, que tiene el número 40.000", comentó

También intervino Eduardo Fernández, Presidente de la Unión Internacional de Peñas del club rojiblanco: "Todo el problema lo crea la UEFA. No es de recibo que de 60.000 entradas de aforo, no nos den ni el 20%... Luego se verán bastantes huecos libres. A las peñas nos parece insuficiente: 575 entradas para más de 800 peñas. Habrá multitud de peñas a las que no les tocará una sola entrada. No sé qué criterios aplicarán para ese reparto. Es manifiestamente insuficiente". Ante tal panorama, su decisión es la de "no ir, ante una situación en la que miles de socios y peñistas se quedan en casa, yo también me quedo en casa".