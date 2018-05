Vara: "A mí no me gustan ni los ladrones ni los separatistas"

MOCIÓN CENSURA

Mérida, 30 may (EFE).- El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha dicho hoy que a él "no le gustan ni los ladrones ni los separatistas, ninguno de los dos", por lo que ha vuelto a justificar la moción de censura presentada por su partido como un deber que tenían que cumplir.,En una entrevista con el programa "Espejo Público" de Antena 3, Vara ha indicado que confía en la palabra de su secretario general, Pedro Sánchez, quien ha dejado claro que "no va a haber una nego