Un taxista atropella a varios aficionados mexicanos en Moscú

Ocho personas, entre ellas dos de nacionalidad mexicana, resultaron heridas después de que un taxi arrollase a un grupo de personas junto a la Plaza Roja de Moscú, repleta este sábado de aficionados que han acudido a la Copa del Mundo de Fútbol, informaron las autoridades rusas. De acuerdo al Ministerio del Interior ruso, el conductor del vehículo, declaró, tras ser detenido, que había perdido el control del vehículo y se había subido a la acera en una calle adyacente a la Plaza Roja.

Entre los ocho heridos hay dos mujeres mexicanas, dos ciudadanos azerbaiyanos, dos rusos y un ucraniano, aunque, según fuentes sanitarias, la vida de los heridos no corre peligro y solo una mujer se encuentra en estado de menos grave.

El centro de vigilancia de Tráfico informó en su cuenta de Twitter de que "no hay víctimas mortales".

Drunk taxi driver plowed into crowd of fans, tried to run away but was caught by stand byers. One Mexican in critical condition in the hospital pic.twitter.com/tb8A1m6ckB

El conductor del taxi es un kirguiz de 28 años, según su carnet de conducir, cuya foto fue publicada por el Centro de Control de Tráfico en Twitter.

Fuentes de la Embajada de México informaron de que las dos heridas de ese país "están bien, solo sufrieron algunos golpes y contusiones" y tras ser atendidas por personal sanitario en el lugar del suceso, no requirieron hospitalización.

"Fue más el susto", señalaron las fuentes de la Embajada, que agregaron que todo pareció un accidente, según testigos.

#UPDATE: The preliminary cause of the accident is the loss of control of the car by the driver; the #Moscow traffic authorities have shared the photo of the driver license of the driver https://t.co/fXWpU2zQ9h



— SPUTNIK [ #Russia-based news agency ] pic.twitter.com/Mt9LfT2s0b