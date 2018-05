Rivera asegura al Gobierno "todo el apoyo" de su partido si amplía el 155

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado hoy que el Gobierno cuenta "con todo el apoyo" de su partido si decide actuar en Cataluña y extiende el 155 ante el "desafío" del nuevo president, Quim Torra, lo que permitirá mantener la "unidad" de los partidos constitucionalistas.

Si Torra, que ha tomado esta mañana posesión como presidente de la Generalitat, no se compromete "específicamente" a defender la Constitución, el Gobierno, el Senado y los partidos deben implicarse en la aplicación "inmediata" del 155, que debe "pilotar" el Ejecutivo, ha manifestado.

Para Rivera ampliar la aplicación del 155 es "lo más sensato" y "más moderado que volver a la vía penal", porque no actuar ante la declaración de intenciones de Torra "no es la solución", ha advertido el líder del partido naranja.

"La unidad se mantiene en tanto el Gobierno decida actuar, si no no hay nada que apoyar" ha indicado Rivera, sobre la unión de los partidos constitucionalistas que apoyaron la actual aplicación del 155.

Con estos argumentos, Rivera no ha conseguido convencer hoy a Rajoy, para que extienda y amplíe este artículo en Cataluña, en una reunión en el Palacio de la Moncloa que ha durado una hora, tras la que el Ejecutivo ha insistido en que actuará en Cataluña cuando se produzcan ilegalidades.

Pero el líder de Ciudadanos cree que no hay que esperar a que Torra infrinja la ley, sino que se le puede hacer un requerimiento previo a la aplicación del 155 para que aclare si "va a cumplir o no la Constitución", al igual que hizo el Gobierno de Felipe González con Canarias advirtiéndole de que iba a saltarse la Carta Magna.

A su juicio, motivos "no faltan" para enviar ese requerimiento a Torra, que pondría en marcha el proceso para aprobar la aplicación del 155, porque se ha mostrado como un presidente "racista" que odia a los mayoría de los catalanes y españoles y lo primero que hace es "rendir cuentas a un prófugo" de la Justicia.

Rivera se ha preguntado si hace falta alguna prueba más del "desafío" de Torra al Estado, después de nombrar como presidente legítimo al expresident Carles Puigdemont y actuar como su "títere", al que "solo le faltaban los hilos", en referencia a la rueda de prensa conjunta de ambos el martes en Berlín.

"No es momento de contemplaciones, ni buenismos", ha insistido Rivera, quien ha instado a actuar de manera "tranquila, serena y de la mano" a todos los partidos constitucionalistas ante la intención declarada por Torra de seguir trabajando para instaurar la República.

Además, ha especificado que el nuevo 155 que Ciudadanos pide se refiere solo a "algunas competencias", en concreto para controlar las cuentas públicas, la dirección de los Mossos, los medios de comunicación públicos y la política exterior, sobre las que espera llegar a un "mínimo común" entre los partidos constitucionalistas.

Por el contrario, el que está vigente actualmente, hasta que tome posesión el Govern, era "sobre todo", ha señalado Rivera, ya que implicó la intervención de la Generalitat y la convocatoria de elecciones.

Pese a este desencuentro sobre la extensión de medidas al amparo del 155, Rivera sí ha apoyado la decisión del Gobierno de no acudir a la toma de posesión hoy de Torra, algo que le "parece bien" porque el nuevo president quería "imponer un protocolo" que no se adecuaba a la realidad del Estado.

También ha abogado por revisar el funcionamiento de la Euroorden, tras la negativa de la justicia belga de extraditar a los exconselleres huidos en Bruselas por un defecto de forma, para evitar que vuelvan a suceder hechos como este "porque si no también Europa fracasa", ha advertido.

Sobre la posibilidad de que tras el rechazo del Gobierno a reactivar ya el 155 se encuentre las presiones del PNV para dar su apoyo a los presupuestos, Rivera ha esperado que no sea así porque "solo faltaría" que los nacionalistas condicionasen la actuación frente al desafío independentista.

En todo caso, si el PNV no da su apoyo a los presupuestos estatales, Rivera espera que el PSOE "rectifique" y permite, con su abstención, que las cuentas públicas salgan adelante, porque no se entendería que los socialista no apoyen la "estabilidad" en España.