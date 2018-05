Rajoy a Sánchez: Moción es contra españoles por no hacerle caso en las urnas

MOCIÓN CENSURA

Madrid, 31 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha criticado al candidato al Ejecutivo, Pedro Sánchez, que haya planteado una moción de censura no contra él, sino contra los españoles porque "no le han hecho caso" en las urnas.,De este modo, ha concluido la réplica de Rajoy al secretario general socialista, a quien ha reprochado que se haya buscado "todos los atajos" para intentar llegar a la Moncloa. EFE,alr/agc