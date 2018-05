PSOE ve en el CIS un "triple empate" y un escenario "absolutamente abierto"

CIS BARÓMETRO (Ampliación)

Madrid, 8 may (EFE).- El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, cree que la encuesta del CIS refleja un "triple empate" con el PP y Cs y un escenario electoral "absolutamente abierto" en el que analizar los resultados "décima arriba o abajo es irrelevante".,Según Ábalos, dado que el margen de error de la encuesta es del 2 por ciento y que hasta que no hay tres puntos de diferencia entre un partido y otro no se puede hablar de distanciamiento, la diferencia de cuatro décimas por l