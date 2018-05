El PNV sigue hablando con el PSOE pero no decidirá hasta última hora

MOCIÓN CENSURA

Bilbao, 30 may (EFE).- El PNV sigue manteniendo contactos con el PSOE sobre la moción de censura pero no tomará una decisión hasta tener toda la información de los planes socialistas mañana o el viernes, en pleno debate de la moción en el Congreso.,Fuentes nacionalistas han señalado que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, acordaron el pasado lunes que sus partidos dialogaran sobre la moción de censura presentada por los socialistas y que esos c