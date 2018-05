Macron urge a Merkel a dar un paso al frente en la reforma de Europa

La canciller Merkel ha sido la encargada de la loa a Emmanuel Macron, distinguido en esta edición por el Premio Carlomagno, en Aquisgrán, por su “poderosa visión de Europa” y por su “lucha contra los nacionalismos y los aislacionismos”. En su discurso, Merkel ha celebrado la pasión europea del francés y el “aire fresco” que ha insuflado en el debate europeo, además de señalar los principales retos a los que los países europeos se enfrentan en conjunto. Europa ya no puede esperar que Estados Unidos nos “proteja” de los conflictos mundiales, la mayoría de los cuales tienen lugar “a las puertas” del viejo continente, ha dicho la canciller alemana, “ya no es así”, y ha calificado de “extremadamente complicada” la situación en Oriente Medio tras el abandono del acuerdo nuclear con Irán por parte de EEUU. Merkel ha citado al Papa Francisco para hablar de “esperanza si Europa se abre al futuro”, pero no es suficiente con hermosas palabras para Macron, que por su parte ha aprovechado el galardón para hacer una llamada a Alemania a dar un paso al frente y profundizar en una reforma basada en la “soberanía europea” y en la “solidaridad”.

En un discurso sin papeles y con verbo apasionado, Macron ha defendido que la Eurozona se fortalezca con un “presupuesto limpio”, a pesar de las enormes reticencias alemanas al proyecto de un presupuesto común europeo. “Creo en un presupuesto europeo mucho más ambicioso, creo en una zona euro mucho más integrada con un presupuesto limpio”, ha dicho, llamando a Merkel a “superar el fetichismo por el superávit presupuestario y el comercio, porque se hacen a expensas de otros”.

Horas antes de la ceremonia de entrega del Premio Carlomagno, el Presidente francés ha concedido una entrevista a la cadena de televisión pública alemana ARD en la que se declaraba a favor de una extensión del acuerdo nuclear con Irán, por parte del resto de las potencias globales y después de que EE.UU. haya anunciado que rompe el pacto. Merkel también se ha referido en su discurso a la “extremadamente complicada situación” que ha creado la decisión de Donald Trump y ha llamado a la “calma a todos los actores implicados para evitar una peligrosa escalada en la región”. Además, ha recordado la canciller alemana la necesidad de recurrir al diálogo, tanto en esta nueva situación creada como en crisis abiertas como las de Siria y Ucrania, pero en su intervención no ha pasado de repetir sus consabidas consignas en política europea y de convocar a la UE a la propuesta conjunta que Francia y Alemania deberían tener lista en junio y que llega con casi dos años de retraso, un discurso sin novedades y muy por detrás de impulso que destilan las palabras de Macron.

"Macron es la mayor fuente de impulso para la Europa de hoy", ha reconocido en su presentación Marcel Philipp, alcalde de la ciudad alemana de Aquisgrán, que otorga anualmente el premio. "Estás lleno de ideas y has revitalizado el debate de la política europea con nuevas propuestas (...) Me alegra que podamos trabajar juntos", se ha limitado a felicitar la líder germana, "Europa debe mostrar que en un mundo globalizado no somos parte del problema, sino parte de la solución. Junto con Francia estamos convencidos de que necesitamos un resurgimiento".