Cs cree que Torra no quiere gobernar y no ve motivos para levantar el 155

Barcelona, 30 may (EFE).- La diputada de Ciudadanos en el Parlament Lorena Roldán ha afirmado hoy que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, "ha demostrado que no está aquí para gobernar" sino que lo que busca es "más conflicto", por lo que ha indicado que no ve motivos para levantar la aplicación del artículo 155.,En rueda de prensa desde el Parlament, Roldán ha sostenido que Torra "ha dejado claro que quiere recuperar las leyes de ruptura y hacer un parlamento paralelo donde estén solo l