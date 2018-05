ANC se desmarca de convocatoria de la plantada de cruces amarillas en Mataró

CRISIS CATALUÑA

Mataró (Barcelona) 25 may (EFE).- La Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha asegurado hoy que no ha convocado ninguna plantada de cruces amarillas en la playa de Mataró (Barcelona) para este domingo para reivindicar la libertad de los soberanistas presos.,Fuentes de la organización han asegurado que la ANC no tiene nada que ver con la polémica acción, de la que el departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat informó al Ayuntamiento de Mataró de que plantar cruces en las playas requ