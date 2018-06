De Gea: "No sé si voy a ser portero del Madrid; estoy muy feliz en el Manchester"

Juanma Castaño entrevista al portero de la selección española a tres días del debut de España en el Mundial de Rusia: "Hablé con Pedro Sánchez antes de la foto. Me pidió disculpas y se las acepté pero le dije...que igual que me mató públicamente podría haberme pedido disculpas públicamente. Se fue bastante injusto conmigo. En este país es muy fácil hablar, soltar lo que quieras y como luego si es verdad o mentira da igual es así de fácil. No hay que decir cosas a la ligera porque duelen. La pasada Eurocopa fue un momento duro. A mi al final las cosas me afectan poco, sobretodo cuando sabes que es mentira, pero tienes familia que sufre mucho más que tú y es por ellos por los que estás más jodidos. Florentino creo que no tiene mi número. No sé si voy a ser portero del Madrid, lo que sé es que estoy muy feliz en el Manchester. Yo lo que quiero es ganar títulos como cualquier jugador"