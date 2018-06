Herrera: "Sánchez va a gobernar con muchas cosas en contra, incluso con algunas de su propia casa"

Señoras, señores, me alegro, buenos días:

Bienvenidos a estos días de junio. Estos días tormentosos de junio. En muchos lugares de España, de la península... Vean ustedes, ayer más de 100 litros en Valencia, 100 litros por metro cuadrado en Albacete, 150 litros por metro cuadrado en algunos lugares de la provincia... Y hoy, la verdad, va a continuar la inestabilidad, lo que pasa que las tormentas se van a quedar en la mitad norte peninsular. El resto del país más tranquilos. El resto de la península, archipiélagos, ciudades autónomas...

Y la política tranquila dentro de la semana vertiginosa que hemos vivido en la que -semana o los 7 días-, en la que comenzábamos con un Gobierno que estaba satisfecho de haber aprobado unos presupuestos y tener por delante una cierta tranquilidad, toda la tranquilidad que se puede tener en estas cosas, a un golpe audaz por parte del líder de la oposición desde fuera del Congreso -no es diputado-, y que le ha hecho presidente del Gobierno. Y que ya toma, hoy creo que recibe al primer ministro ucraniano o algo así. Y que sabe que tiene que gobernar, va a tener que gobernar con muchas cosas en contra, incluso con algunas de su propia casa seguramente.

Va a gobernar con una oposición que le va a hacer el PP, va a intentar hacerle, la vida imposible y tiene manera de hacerlo porque tiene137 diputados, tiene mayoría absoluta en el Senado y controla la Mesa del Parlamento. Y una de las primeras, a lo mejor, es que los propios presupuestos que aprobó el PP empiece a enmendarlos desde el Senado. Los devuelva al Congreso, tengan que volver a replantearse, etcétera, etcétera.

Porque qué dice el PP. Vamos a poner a prueba la alianza que tiene el PSOE con el PNV y como han cambiado las condiciones, cambia el acuerdo. ¿Qué dicen los contrarios a eso? Oiga, Santa Rita, Rita, Rita. Si aquello era bueno para España porque usted dijo que era bueno para España, hombre, ahora no puede ser malo. No me puede usted hacer enmiendas. Y en eso veremos algún momento de tensión.

Pero es que la vida imposible se lo pueden hacer hasta los más amigos que teóricamente puede haber tenido en este proceso, es la gente de Podemos, que veremos si quiere... Mire, en los propios nombramientos del Consejo de Ministros del Gobierno veremos a ver cómo intenta contentar o no, satisfacer alguna de las demandas de los que le han llevado a la presidencia.

Oigan, y luego están los Frankenstein, que estos van a empezar a pasar factura. ¿Y qué facturas y cómo las van a pasar? Miren, no lo sé. Pero, desde luego, el independentismo catalán que gobierna en forma de autonomismo, todo es verdad, todo hay que decirlo, es decir, el Gobierno que se ha instalado en Cataluña es un gobierno autonomista, está dentro de la ley, tiene una Constitución, un Estatuto y sabe lo que hay. Sabe que si te sales del carril legal, te encuentras con el articulado que la propia Constituión tiene previsto y puede volver a ponerlo en marcha. Lo que pasa que si eso ocurre y el desafío es muy mayor, el Gobierno de Sánchez va a tener que confiar en los que ha desalojado para que le apoyen de nuevo aplicaciones como el 155 si es que tiene que volver a aplicarlo, que vaya usted a saber. De momento, ya le han pedido que mueva a los presos. Que se lleve a los presos a Cataluña. En fin, que tampoco pasaría nada porque puede hacerlo. El Gobierno es el que manda en política penitenciaria, pero hasta eso tendría que explicarlo muy bien explicado.

Bueno, pues como les digo, esto lo iremos viendo porque tampoco se le puede ahora a Sánchez pedir explicaciones por cosas que no ha hecho. Que es que algunos ya dan por hecho que las va a hacer y ya están pasándole factura. Las facturas hay que pasarlas cuando te encuentras con el producto.