"Hay más posibilidades de que Sánchez sea presidente con los votos de Juntos por el Fricandó y PNV"

Espero que estén bien al recibo de la presente. Aquí unos mejor que otros porque los virus del mes de mayo son tremendos. Qué les voy a decir de cómo está la cosa política con el virus que le ha entrado a toda esta gente por organizar una detrás de otra mociones de censura. A ver cuál sale, a ver cuál no sale, a ver cuál... En fin... Ustedes saben.

La verdad es que el melón lo ha abierto Pedro Sánchez y puede acabar de cualquier manera. Aquí estábamos en relativa calma chicha, llega el juez de Prada, que se permite... El juez de Prada es uno de esos jueces, hay pocos, que tienen carta blanca para exteriorizar la falta de imparcialidad. A otros, a cualquiera, le cuesta una recusación. A este, no. Este con la sentencia de la Gürtel parece que haya abierto los ojos a todos los que no sabían nada de la Gürtel, incluido Sánchez, Iglesias, Rivera y los demás. Pero si estaba ahí la Gürtel, si de la Gürtel se sabía casi todo. Bueno, pero ha salido la sentencia. Una sentencia con alguna fraseología que va a formar parte, en cualquier caso, del Olimpo. Del Olimpo de la intencionalidad. Pero más allá de ello, porque la Gürtel existe, sí ha existido la Gürtel, no se la inventado el tribunal ni nada de eso. Pero bueno, existe la Gürtel, y eso ha motivado que ahora todos salgan en tromba a querer hacer mociones de censura una detrás de otra. Mociones con prisas, si me apuran. Sánchez quiere ser presidente; Rivera quiere serlo pero quiere serlo antes que Sánchez y lo que no quiere es que Sánchez sea presidente para quedarse, sino para organizar elecciones; e Iglesias dice que si fracasa Sánchez va él. Que ya fue una vez, que va él no yendo él de cabeza, poniendo a otro y a ser posible para que le apoye Rivera.

Bueno... Es un lío que hará, pues eso, que el amigo de Prada lo esté pasando en su casa maravillosamente bien. Miren, haciendo cálculos serenos, hay más posibilidades de que triunfe la moción de censura de Pedro Sánchez que no triunfe. Va a hacer, va a hacer, fíjense ustedes, lo bueno del caso es que va a hacer lo que le impidieron hacer hace dos años su propia gente. Lo que le costó el cargo en la Secretaría General. Lo que hizo que después volviera y contra pronóstico le ganara la candidatura a la señora Díaz, a Susana Díaz.

Pero, ¿por qué digo que hay más posibilidades de que salga o de que no salga? Porque, al fin y al cabo, aquí todo depende del PNV, de lo que quiera ser de mayor el PNV, de la personalidad que demuestre tener el PNV y de que quiera ser o no el único que defiende que se quede Rajoy. Porque si el PNV dice que no a la moción de censura habiendo dicho que sí todos los demás, el PNV queda como el que ha mantenido a Rajoy, con el que ha pactado unos presupuestos, por cierto, muy sabrosos para la comunidad autónoma vasca, y para todo lo que se mueva porque de donde no había dinero, de repente lo ha habido por la necesidad de que hubiera presupuestos. Y si... Hombre, si ese mismo PNV dice que no a Rajoy, dice que sí a Pedro Sánchez, puede quedarse sin esos presupuestos.

Pero bueno, si le arranca a Pedro Sánchez un nuevo estatuto, venga otro lío más, el acercamiento de presos y más cosas, pues a lo mejor le salen las cuentas. Porque la "solución Frankenstein", es decir, salir elegido presidente del Gobierno en moción de censura con los votos indeseables de Juntos por el Fricandó, de Esquerra, de Bildu, etcétera, etcétera, etcétera, a ti te condiciona luego cuando vayas a gobernar. Hombre, y tú le pides algo a cambio. Lo que pasa que Pedro Sánchez les ha dicho a los Frankenstein: “O me apoyáis o aquí habrá elecciones y el que va a gobernar es Rivera y con Rivera lo vais a pasar bastante mal, bastante peor que conmigo”. Y a Rivera le ha dicho: “O vienes conmigo o yo salgo con los Frankenstein y voy a estar dos años de presidente”. Es verdad que Rivera le dice: “Hombre, cómo vas a estar dos años de presidente con 85 diputados, con lo que le ha costado al otro con 137 sacar adelante las cosas”. Bueno, bueno... Yo soy presidente y luego ya veremos.

Miren, la mayoría, todos lo Frankenstein, desde luego el PNV, no quieren elecciones, y como no quieren elecciones, pues igual hasta tragan a Sánchez. Piensan: “Ya les sacaremos algo”. Fíjense qué rápido a solucionado el señor Torra el gobierno catalán, ese gobierno en el que tenía a dos presos, dos fugados, etcétera, etcétera, como consejeros. Los ha quitado de en medio para quitarse el 155.

Pues, como les digo, ahora veremos si el PNV renuncia o no a los presupuestos. Esto es lo de la oferta que no te gusta, pero que aceptas porque crees que si no lo haces te va a perjudicar más aunque no te guste.

Las mociones de censura, tal y como están contempladas en la Constitución, son mociones de censura positivas, creativas. No se hace una moción de censura para derribar a un gobierno, sino para poner a otra persona de presidente, que tiene que explicar un programa. Es decir, no es una intervención contra el que está gobernando, sino para ganarse el apoyo de la Cámara. Y, desde luego, la ocurrencia de Iglesias de voy a hacer una moción de censura instrumental para colocar a quien sea y convoque elecciones, yo no sé si eso es un fraude de ley. Desde luego, contemplado en los reglamentos me parece a mí que no lo está del todo.

Se hace una moción de censura para formar a un Gobierno que mejore una situación, que siga gobernando y que se ha ganado la confianza de la Cámara. O sea, que esta es la película. Ya les digo, ahora es de ahora , como dicen en Cataluña, “ara és d'ara”, la moción de censura de Pedro Sánchez tiene más posibilidades de salir. Es decir, el viernes a la tarde puede ser presidente del Gobierno con 85 diputados Pedro Sánchez. Si no lo es porque finalmente el PNV no traga y no lo apoya, no digo yo que lo vaya a tener fácil en el futuro político, pero este ya ha tenido varias vidas. En fin, veremos cómo acaba la cosa.

Mientras tanto, la economía pasa factura. No necesariamente porque Pedro Sánchez desestabilice, tiene más que ver probablemente Italia en todo ello, pero la prima de riesgo sube y la bolsa baja. No es como dice Margarita ¡Robles porque hayan detenido a Eduardo Zaplana, que como humorada Margarita está muy bien, pero... Hombre, no nos tomes por tontos. La prima de riesgo no ha subido porque hayan detenido a Eduardo Zaplana. Posiblemente tampoco en exclusiva porque haya Pedro Sánchez hecho esta movida. Pero me parece que tiene más que ver eso que lo otro.