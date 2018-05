"El dedo gordo de Puigdemont ha señalado a un radical, servil y xenófobo para presidir la Generalidad"

Señoras, señores, me alegro, buenos días:

¿Están bien? Lo celebro. Son las 08:00 de la mañana. Es muy tarde. Muy tarde para despertarse. Hombre, si usted me dice, “es que me he acostado a las 03:00”. Bueno, yo... Pues le tengo que decir, ¿y qué hace usted hasta las 03:00 despierto si no tiene edad? Uno se acuesta pronto, se levanta pronto y es que el día cunde muchísimo más. Fíjense lo que les va a cundir este viernes 11 de mayo del 2018, que es un día en el que nos detenemos en muchas cosas.

Bueno, fundamentalmente centradas en un nombre propio o algún nombre propio y una documentación a la que ha tenido acceso la Cadena Cope y este programa, que es la documentación complementaria de la euroorden que el juez Llarena ha enviado a Alemania, porque los alemanes todavía tienen que tomar la decisión definitiva acerca de la aplicación de la euroorden al señor Puigdemont.

ESCUCHA EL ANÁLISIS DE HERRERA DE ESTE VIERNES 11 DE MAYO DEL 2018

Pero antes de meterme en ese pequeño jardín, que es muy interesante, por cierto, y muy floreado, les cuento que... Hombre, miren, definitivamente el dedo gordo de Puigdemont señaló lo que tenía que señalar. ¿Y a quién va a señalar? Pudiendo elegir a un sectario, pudiendo elegir a un radical, a un servil, a un xenófobo, si me apuran a uno un poquito racista, desde luego, a un fanático y a un talibán, para qué va a elegir a uno que no lo sea. Ademas, tiene que elegir a uno que sea lo suficientemente lacayo para que haga lo que él quiera. Pues de esos tiene algunos, eh. Porque, la verdad, de ese tipo que les he descrito crecen como manojos en el nacionalismo y en el independentismo catalán.

Bueno, pues el capricho de Puigdemont ha sido nombrar a un señor llamado Joaquim Torra. Este vendía seguros en Suiza, que es una empresa muy noble, por cierto, y luego se hizo activista, y luego montó el Born. En fin... Toda esta simbología cabalística, como decíamos antes. Del 1714 todo, pues esto.... 1714 palabras, 1714 peldaños,1714 minutos, 1714...

Este es el que va a presidir Cataluña. No tiene cuentas con la justicia. Así que se va a convertir... A lo mejor seguramente en segunda votación, cuando sea, pero pronto en cualquier caso, en presidente de la Generalidad.

Pero, claro... Presidente de la Generalidad que se deje tutelar porque ya le ha dicho Puigdemont que no ocupe el despacho, el suyo, para que simbólicamente se recuerde que él sigue siendo la pugilla de este sistema. Y, además, que no utilice el salón oficial de recepciones. Y todos le ríen la gracia. Es fantástico.

Mientras tanto, Puigdemont presidirá un fantasmal consejo de la república, de su república imaginaria, y luego ordenará elecciones si le conviene en algún momento y, este, pues hará lo que le digan. No es una buena noticia para cataluña evidentemente.

El hecho de que este haya decido lo que sea, pero que Cataluña no vuelva a la normalidad, porque si normalidad es exactamente nombrar a un tipo que a lo largo de su vida ha dejado perlas en Twitter - qué peligro tiene Twitter, ¿verdad? Y la memoria de Twitter-, como estas: “Los españoles solo saben expoliar; si seguimos así algunos años más corremos el riesgo de acabar tan locos como los españoles; vergüenza es una palabra que los españoles hace años que han eliminado de su vocabulario”. Bueno, tiene varios. Y esto lo dice de los catalanes que se sienten españoles que, por cierto, son más de la mitad. Así que, pues....

Bueno, y les decía, mientras tanto Puigdemont está exactamente en Berlín intentando presidir, montar ese consejo de la república. Pero el tribunal alemán de Chunchilcholsen va a tener que tomar la decisión definitiva de qué hacer en la aplicación de la euroorden que emitió el juez Llarena.

La primera decisión que tomó era acerca de medidas cautelares. Es decir, ¿lo dejo en prisión o no lo dejo en lo que estudio el caso de Puigdemont? Y decidieron no dejarlo en prisión. Lo dejaron en la calle. Pero ahora tienen que tomar la decisión final. Y para esa decisión el señor juez le de ha enviado una documentación complementaria de la euroorden a los jueces del tribunal supremo de ese land alemán en el que le explica exactamente, al dedillo, todo el auto de procesamiento, y solo aquello que recogen los hechos que tiene relación con las exigencias de nuestro ordenamiento jurídico.

Es muy importante este documento. Es muy importante porque en él, el juez Llarena justifica cada uno de los pasos que ha ido dando y explica cada una de las cosas que han venido realizando todos los que están implicados en este asunto y les recuerda a los alemanes por qué maneja el argumento de la violencia en cada una de las acciones de los encausados. Vamos, se lo explica casi con dibujitos, eh. Que solo le falta ya decirle, con dos muñequitos, te lo voy a explicar. Porque le manda hasta los vídeos. Le dice varias cosas: que el defiende el delito de rebelión pero que recuerda que la alternativa podría ser sedición también. Y que, dese luego, esta declaración, esta documentación complementaria, no recoge hechos que puedan reflejar cuestiones de interés para otros países. Son hechos que tienen que ver con las exigencias penales del ordenamiento jurídico de España.

Por demás, hay una pregunta clave en un momento determinado en esta documentación. Curándose en salud por si en algún momento el tribunal alemán considera de alguna manera que el único delito es haber utilizado dinero público, es decir, malversación, para cometer estos hechos. ¿Significa eso, le dice el juez Llarena, significa eso que en Alemania se puede independizar un land si utiliza fondos privados? ¡Qué tontería me está diciendo! Si en lugar de ser dinero de todos , la ruptura se hubiera promovido con capital privado, ¿entonces no habría ni si quera delito de malversación en Alemania?

Es un sinsentido que, además, puede generar un precedente muy peligroso para España, desde luego también para Alemania. Aquí lo que le dice a los jueces es, “huyan del debate jurídico sobre el nombre de los delitos que se atribuyen a Puigdemont. Analicen si los hechos que narro en el auto de procesamiento de Puigdemont son o no constitutivos de delito en Alemania". Y desde luego si me lo van a enviar solo por malversación -eso ya se lo añado yo-, Llarena no lo quiere.

Si dicen los jueces alemanes, “se lo mando pero por malversación de dineros públicos”, Llarena les dice, "quédatelo, porque este llega a la frontera y dice: ¿cuánto era la cuenta? ¿De cuánto se me acusa? ¿Cuatro millones como estos? Que ya se los dará Omnium, la ANC o su tieta. Y una vez puesto ese dinero ahí, no se toman medidas cautelares y este está dando paseos por las Ramblas Cambayás de arriba abajo.

Así que el panoramoa después de esta documentación complementaria con las explicaciones, los vídeos, todo el relato de los hechos del juez Llarena, puede significar que en un par de semanas el tribunal tome una decisión y esa decisión sea enviar a Puigdemont por delito de sedición a lo mejor, en lugar de rebelión si no tragan la violencia. Puede ser. Puede ser. Pero, vamos, sería suficiente. Todo ello es muy, muy interesante además de un buen trabajo jurídico el que ha hecho Llarena.