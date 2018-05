La decisión de Trump sobre Irán, ¿va a disparar el precio del petróleo?

La comunidad internacional vive en estos momentos en plena efervescencia de reuniones a tan alto nivel que el común de los mortales no nos podemos ni imaginar. Y todo tras la decisión de Donald Trump de echar por tierra el acuerdo firmado con Irán y la reacción del país del Golfo Pérsico. El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, ya ha afirmado que no puede negociar con Estados Unidos su influencia regional o sus programas de misiles balísticos y que no se fía de los países europeos para preservar el acuerdo nuclear.

Así las cosas, ¿seguirá subiendo la gasolina? "Es dificilísimo saberlo porque en el precio del petróleo influyen muchos factores económicos y políticos. Los paises OPEP están reduciendo la producción para forzar el precio al alza y lo hecho por Trump pues ha de influir sin duda con el precio al alza" dice el catedrático de Economía Aplicada, José María García Alonso en 'Mediodía COPE' porque entre otros motivos, "no sabemos lo que va a ocurrir porque el precio del petróleo es muy fluctuante, pero no debemos preocuparnos demasiado, pagamos en dólares y como el euro se ha devaluado frente al dólar pues nos cuesta más las importaciones".

Insiste el profesor en que tengamos en cuenta que "en el precio de los carburantes que pagamos los consumidores hay un porcentaje alto de impuestos. Aproximadamente por cada euro que pagamos al llenar el depósito, del orden de 60 céntimos son impuestos, 40 céntimos son el precio del crudo, por tanto no debería de subir en las gasolineras en el mismo porcentaje que sube el crudo en los mercados internacionales. Si no fuera así es que las empresas distribuidoras están haciendo un negocio especial".