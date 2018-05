Carta abierta de los padres y madres del colegio Escuelas Pías de Jaca, que reclaman una tercera vía

Desde el anhelo de encontrar la mejor solución para nuestros hijos, escribimos estas líneas. Somos los padres y madres de los niños de 3 años de Escolapios de Jaca.

En este proceso de escolarización para el curso 2018/19, nos estamos sintiendo como un simple número que sirve de moneda de cambio entre unos y otros. Me explico, dos días antes de expirar el plazo para la solicitud de matrícula, nos dicen que los políticos unilateralmente han decidido que el colegio que hemos elegido para nuestros hijos, este año sólo tiene dos vías para 1º de Educación Infantil, siendo que finalmente el número de solicitudes ha sido de 47. Esto quiere decir que sobran 7 niños. Que fea palabra, SOBRAN ¿alguien se puede imaginar cómo se sienten unos padres cuando con todo el amor y dedicación del mundo, invierten su tiempo en ir a conocer un colegio, su proyecto educativo, sus clases, sus profesores y que al final unos políticos de Zaragoza que poco o nada saben del funcionamiento real, del día a día de nuestros colegios, te digan que el número X sobra? Defraudados, perdidos y desconsolados. Si el año pasado no se llenó la clase por falta de niños y este año si es necesaria por el número de solicitudes, ¿dónde está el problema de abrir el aula que físicamente ya está, de dejar trabajar a la profesora que ya está en plantilla del centro y dejar elegir LIBREMENTE a unos padres la educación que quieren para sus hijos? No lo entiendo de verdad que no, Sra. Directora provincial de Educación, ¿porque se niega a recibir a unos padres que solo buscan la mejor solución para sus hijos? Nos dan cita para el viernes 11 de mayo, que es exactamente el día que salen las listas definitivas de los admitidos y no admitidos, ¿será que nos recibe para callarnos la boca cuando en realidad ya tienen sus decisiones tomadas?

Y no por favor no se equivoquen, la mejor solución no es subir la ratio y tener aulas de niños y niñas de 3 años masificadas. Ya sé que cuando nosotros estudiábamos estábamos 30 por clase, lo sé. Pero también sé que la educación de hoy en día no es la de antes. Hoy en día prima el trabajo personalizado y dejar que el niño se desarrolle y aprenda respetando su tiempo madurativo, suena bien ¿verdad? Pues con 22 niños por clase no es sencillo en absoluto.

También aprovecho para sacar a la luz el poco o ningún apoyo que hemos recibido los padres y las madres de alumnos de Escolapios de Jaca por parte del Ayuntamiento de nuestra ciudad. Nulo por parte del concejal de educación y muy escaso por no decir ninguno por parte de nuestro alcalde. Quién solo nos recuerda que en el otro colegio público de la ciudad hay plazas libres, colegio que hasta la fecha sólo tenía una vía en todo el 2º Ciclo de Educación Infantil y que es bilingüe en francés con lo que poco tiene que ver con la LIBRE elección de los padres, ya que Escolapios de Jaca es bilingüe en inglés.

No es nuestra intención empezar una lucha entre pública y concertada, ni muchísimo menos y menos en una ciudad como Jaca que tiene dos colegios públicos y uno concertado, todos nos conocemos y no tenemos ningún problema, a priori. Si tanto se prima la LIBERTAD de elección de centro, por favor dejarnos elegir.

Nos despedimos a la espera de soluciones satisfactorias, los padres y las madres afectados por el proceso de matriculación para el curso 2018/19 en el colegio Escolapios de Jaca.