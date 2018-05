ETA: mentiras para un blanqueo imposible

"ETA quiso ayer estirar su disolución con un acto de propaganda de autoblanqueo en Cambo, en el País Vasco francés. Esta certificado, con todos los sellos de la historia, que ETA ha sido derrotada. Pero ayer, una vez más quiso convertir esa derrota en lo contrario. La derrotada ETA y, sobre todo, la izquierda abertzale se montó un teatrillo al que le llamaron, de un modo muy rimbombante, conferencia internacional.

El llamado Grupo Internacional de Contacto y los mediadores de la nada, leyeron la declaración de Arnaga. Villa de Arnaga es la villa en la que se celebró el teatrillo. Y la declaración el centro de la performance. Como era pura sobreactuación, la declaración en vasco la leyó una joven con la que se quería representar el futuro.

Pero el futuro tenía truco, la joven que leyó la declaración y que representa el futuro se llama Irati Agoria Cuevas y es una ex candidata de EH Bildu. Está claro, ETA entrega su legado de sangre a la izquierda abertzale. La Declaración de Arnaga falta seriamente, gravemente, dolorosamente, a la verdad cuando hay más de 850 personas asesinadas. Esa declaración llama a ETA grupo armado, sigue hablando de conflicto, pide solución para los presos y para los fugados de la justicia y le riñe al Gobierno por no haber dialogado con los terroristas. Los votantes de Podemos en el resto de España no estarán muy cómodos con que la gente de Podemos estuviera en ese acto de blanqueo. Junto a Otegui, junto a Bildu. Como tampoco estarán cómodos los militantes de UGT que también mando una representación. Allí estaba el presidente del PNV, Andoni Ortuzar. El PNV había asegurado que acudía al evento por que no “blanquea la historia criminal de ETA”. Fue justo lo que pasó.

Casi al mismo tiempo que ETA realizaba su último acto de propaganda y de blanqueo el presidente del Gobierno aseguraba que ETA no obtendrá beneficios por su disolución.

Rajoy quiso ayer recordar a todas las víctimas del terrorismo, personas "únicas e irrepetibles".

Horas después del teatrillo de blanqueo El lehendakari, Iñigo Urkullu, y la presidenta de Navarra, Uxue Barkos se reunían en Navarra, en el Señorío de Bertiz, y suscribían un comunicado conjunto. Uxue Barcos le debe su presidencia entre otros a Bildu. Uxue Barcos preside un Gobierno que se manifestó a favor de los que les dieron la paliza a los Guardias Civiles y a sus novias. Pues bien el documento de ayer, de Barcos, y de Urkullu habla de acercamiento de presos y de todas las víctimas. ¡Pero si solo hay unas víctimas¡. Las victimas provocadas por ETA

No ha habido un proceso de paz por más que se empeñen los mediadores de la nada. Nunca, por más que lo haya proclamado la voz de Josu Ternera en su último e infame comunicado actuó con honestidad. No hay honestidad en la muerte. No hubo un conflicto. Hubo y hay mentira.

Y hemos vencido los demócratas, los que aquel terrible verano de 1997, aquel julio de 1997, cuando mataron a Miguel Angel, salimos a la calle.

Hemos ganado los demócratas, los que han llorado y lloran en la soledad a sus seres queridos asesinados, los que durante años no pudieron dormir porque se les había arrebatado lo que más querían, las viudas y los huérfanos que enterraron a maridos y padres humillados, como si los culpables fuera de ellos, los que han sido durante años silenciados por la infamia, los señalados, los que estaban en listas negras, los extorsionados, los que vivieron con miedo, los héroes desconocidos y los que flaquearon, porque a veces no hay quien esté en pie, los concejales que dieron su vida por la libertad, los Guardias Civiles y los policías, los pacíficos, los que confiaron en el Estado de Derecho, los que tuvieron el arrojo y claridad, cuando todo estaba confuso, de poner en marcha medidas políticas como la ilegalización de Batasuna, todo esos, todos nosotros hemos vencido a a los violentos. ETA nunca fue la vanguardia de un pueblo oprimido, nunca trabajó por la liberación de nadie. Esta es nuestra victoria. La victoria de los demócratas, de los que tuvieron el coraje de la paciencia, un coraje que se mantuvo cuando parecía que toda esperanza estaba perdida.

ETA ha sido vencida, pero la lucha por la verdad continua. Sigue siendo necesario trabajar por una reconstrucción de la vida social en el País Vasco y esa reconstrucción no será posible sin un relato ajustado a los hechos, sin una justicia última que requiere de la petición de perdón.

Hubo teatrillo en Cambo y ayer hubo también teatrillo en el Parlament. Antes de que Puigdemont se reúna hoy en Berlín con sus diputados, los independentistas quisieron aprobar una reforma legal para poder investir a Puigdemont en la distancia.

Un disparate jurídico. El gesto es dramáticamente inútil, la ley se ha aprobado contra el dictamen de los letrados del Parlament y y cuando el Gobierno tiene ya listo el recurso contra la ley ante el Constitucional.

La nueva ley de presidencia no conduce a ningún lado porque tan pronto como sea presentado el recurso ante el Constitucional y sea admitido a tramite quedará suspendida la modificación legal. Bien pensado, sí conduce a algún lado: hoy Puigdemont puede designar a Elsa Artadi como su sucesora, como la candidata buena para una investidura antes del 22 de mayo. Si es así, la nueva ley de presidencia sería la despedida de Puigdemont. Es muy propio de la retórica independentista: Puigdemont, que hubiera podido ser president, porque un supuesto Parlament soberano lo había decido, tuvo que dar un paso atrás ante la terrible y malvada represión del Estado. Las mentiras envenenan".